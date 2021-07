Nevjerojatna senzacija! Nijemac uništio Đokoviću san o olimpijskom zlatu

Njemački tenisač Aleksander Zverev priredio je pravu senzaciju na Olimpijskim igrama u Tokiju pobjedom protiv najboljeg na svijetu Novaka Đokovića. Završilo je 1:6, 6:3, 6:1 u njegovu korist nakon dva sata igre, što znači da mladić igra u finalu protiv Rusa Karena Hačanova.

Meč je krenuo uobičajenim tijekom za Đokovića. Lako se nosio s četvrtim nositeljem i trenutno petim na svijetu. Stigao je do prvog seta za 38 minuta igre i izgubio samo jedan gem.

Potom je u drugom setu odmah napravio break, poveo 3:2 i djelovalo je kao da će to biti "to". No, dogodilo se "ono". Što ne viđamo... Praktički nikad kad je u pitanju Đoković. Njemački tenisač počeo je više riskirati i napadati, što se isplatilo pa je ekspresno vratio servis i priveo set kraju.

Foto: Reuters

Način je ono što pak ne viđamo često kod protivnika Novaka Đokovića. Dobio je četiri gema zaredom. I to je bila uvertira u treći set. Zverev je odmah napravio break, osvojio svoj nakon što je Đoković imao četiri break prilike, zatim je ponovno napravio break... Čak osam gemova u nizu izgubio je Đoković!

Najbolji ili ne, nakon toga nitko se ne vraća. Tako je i bilo, Zverevu odlazi treći set u korist s nestvarnih 6:1. Iako, na društvenim mrežama našalili su se neki da bi Marin Čilić i to uspio izgubiti no to su priče za neku drugu priliku.

Foto: Reuters

Srbin od 16. svibnja i meča protiv Rafaela Nadala nije izgubio meč! I osvojio dva Grand Slama otad, od tri ove godine. Ciljao je i na ispisivanje povijesti, osvajanje olimpijskog zlata, uz četiri Grand Slam titule u jednoj godini. To je u tenisu uspjela samo Steffi Graff 1988. Sad je jasno i zašto. A i jasno je zašto su olimpijske igre toliko velik sportski događaj...

Inače, prvi finalist Hačanov je u polufinalu pobijedio Pabla Carrena Bustu 6:3, 6:3.

Finale je na rasporedu u devet sati po hrvatskom vremenu 1. kolovoza, a susret za treće mjesto u pet ujutro 31. srpnja.

