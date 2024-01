Sportski direktor Osijeka najveće je ime zimskog roka u HNL-u .Ovako je zaradio milijune za Benficu

Nogometni klub Osijek konačno je dobio novog sportskog direktora, na Opus Arenu stigao je 57-godišnji portugalski ekspert Jose Boto. Podsjetimo, nakon odlaska Ivice Kuleševića, navijači bijelo-plavih čekali su "bijeli dim" s Opus Arene i sada su ga konačno dočekali. Osijek je angažirao čovjeka svjetskog kalibra, za kojeg možemo bez problema reći da je najveće ime koje je ove zime stiglo u HNL, za tu tvrdnju dovoljno je samo pogledati Botin CV.

Radio transfere velikana

Portugalac je radio u Benfici kao šef skautske službe i na Luzu je ostvario fantastične rezultate. Kao njegove najveće poslove treba izdvojiti transfere Edersona u Manchester City te Witsela u Zenit za 40 milijuna eura, a nikako ne treba zanemariti prelazak Di Marije u Real za 35 milijuna eura, odnosno Matića, koji je koštao 25 milijuna eura, u Chelsea. Isto tako, bio je na čelu skautinga u Šahtaru, dok je u PAOK-u obavljao funkciju sportskog direktora. Naravno, od Bota se ne mogu očekivati čuda, nego da će sustavnim radom udariti temelje i jasne smjernice prema kojima će klub funkcionirati u budućnosti. Potencijala za takvo što Osijek sigurno ima, a Portugalac je ostao oduševljen infrastrukturom na Opus Areni, što je posebno naglasio i na predstavljanju putem press konferencije.

– Sretan sam što sam stigao ovamo, bez obzira na vrijeme. Čuo sam da snijega nije bilo dvije godine, ali ja sam ga donio. Hrvatska je zemlja koja proizvodi igrače kao Portugal. Došao sam u zemlju koja je dobro poznata po talentima. Ovakve uvjete za rad nisam imao ni u PAOK-u, Šahtaru ili Benfici, infrastruktura je vrhunska, ova zemlja proizvodi velike talente. Kada sam radio u Benfici, nije imala ni jednog talenta iz vlastite akademije, kao ni Šahtar. Volim imati slobodan prostor i stvarati igrače – rekao je u uvodu Boto.

Što se može očekivati od zimskog prijelaznoga roka?

– To je najteži i najnezahvalniji posao svugdje u svijetu. Ne želimo precijeniti neke igrače i onda napraviti pogrešku što smo ih doveli.

Raskinut ugovor s Hirošem

Koja su vaša primarna tržišta za pojačanja?

– Kao što sam rekao, nismo u Luksemburgu, nego u Hrvatskoj. Fokus je prvo na hrvatskoj ligi i domaćem tržištu, to će nam uvijek biti prioritet. Prvo ću vidjeti trenerove zamisli, a onda ćemo odlučiti i što ćemo tražiti na području Latinske Amerike, ali, kao što sam rekao, Hrvatska je slična kao i Portugal, proizvodi puno talentiranih igrača. Svatko želi pobijediti, ali jako malo je njih koji znaju doći do pobjede. Ja ne želim osvojiti Ligu prvaka, nego pratiti putanju kako ostvariti vlastite ideje. Moramo kreirati bazu i temelje kako bismo iskoristili potencijale na Opus Areni i da Osijek bude najbolja akademija u državi. Želim da akademija postane udarna snaga ovog kluba. Poznajem momčad, ali ne dovoljno dobro da imam mišljenje i da mogu govoriti kako nešto ne valja ili valja. Siguran sam da ću pronaći jednog ili dva igrača kojeg nitko nije spazio, ali trebam vremena za to.

Ne poznajem HNL 100 posto da bih mogao reći da je neki igrač dobar ili nije. Gledao sam sve utakmice Osijeka do sada, ne vidim preveliku razliku između većih klubova i Osijeka, ovo su samo sitnice koje će donijeti bolji rezultat – poručio je Boto na predstavljanju u press-salonu velebnog stadiona.

– Jasno je da se momčad mora pojačati, gospodin Boto je rekao da se ne treba previše srljati. U kontaktu je s trenerom, s nekim igračima se pregovara. Nije nikakva tajna da je jedno od imena Cokaj, ako se predlože neka imena koja mogu kratkoročno pomoći Osijeku, sigurno će se reagirati. Budžet za pojačanja imamo, kupovat ćemo u okvirima zadanog budžeta, što je već prije iskomunicirano – rekao je član Uprave Vladimir Čohar.

Boto će se priključiti prvoj momčadi bijelo-plavih na pripremama u Novigradu kako bi se spoznao kompletnu situaciju i vrlo vjerojatno će tamo ostati sve do povratka prvoligaša u Slavoniju. Također, Osijek je sporazumno raskinuo ugovor s Hirošem, a pompozno najavljenom ljetnom pojačanju Garmašu, trener Zekić je poručio kako na njega više ne računa te da slobodno potraži novog poslodavca.