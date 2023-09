Sport: Situacija koju Modrić proživljava u Realu je čudna i nepravedna. To se događa mnogima

Hrvatski kapetan Luka Modrić odbio je basnoslovne ponude iz Saudijske Arabije i potpisao jednogodišnji ugovor s Real Madridom. Međutim, Modrić nije u prvom planu Carla Ancelottija na početku prvenstva, zajedno s Tonijem Kroosom uglavnom ulazi s klupe za pričuve.

Protiv Athletic Bilbaa odigrao je 10 minuta, protiv Almerije 18, a protiv Celte Vigo 28 minuta. Ancelotti ga je ubacio od prve minute protiv Getafea, kada je kao kapetan odradio 77 minuta. Španjolska novinarka Claudia Espinosa za katalonski dnevnik Sport je napisala tekst pod naslovom 'Modrićeva čudna situacija u Madridu'.

VEZANI ČLANCI:

- Nije lako gledati kako od jedan od ključnih dijelova momčadi, koja je osvojila sve, dobiva malu minutažu i prebačen je u drugi plan. Upravo to sedogađa Modriću u Real Madridu - piše španjolska novinarka.

- Modrić je dio povijesti kluba, jedan od arhitekata postignuća u Ligi prvaka, a uz to se može pohvaliti osvajanjem Zlatne lopte. No kako to biva sa svakim nogometašem, godine prolaze i Hrvat je doživio blagi pad. Razlog tome je konkurencija koju ima u veznom redu. Situacija koju Kroos i Modrić proživljavaju je drugačija ili nepravedna, ovisno kako je promatrate. Obojica su samo jednom bila u početnih 11 - protiv Almerije odnosno Getafea. Ne čini se da će biti jako važni tijekom ove sezone - zaključuje Espinosa.