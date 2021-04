Španjolski mediji doznali što je zvijezda Barcelone rekla Modriću kada ju je napao

Real Madrid za vikend je srušio Barcelonu rezultatom 2:1, a mnogima je ta pobjeda gorka i o njoj se govori i u novom tjednu.

Kako su neki rekli, ''djed Luka'' još je jednom pokazao svoju klasu i bio najbolji na terenu, no Modriću su mnogi prigovorili za nešto s čime on zapravo nema veze. Naime, igračima Barcelone sučeva nadoknada činila se prekratka, a Modrića je to jako naživciralo pa je odbrusio Gerardu Piqueu, a prije toga razgovarao je s Jordijem Albom.

Točnije, u 85. minuti utakmice u Madridu Alba je prišao hrvatskom kapetanu i rukom mu pokazao na dres Reala, odnosno, na sam grb.

– Vidiš li taj grb na svom dresu? Zbog njega su suci na vašoj strani – navodno mu je tada rekao Alba, pišu španjolski mediji.

