Evo gdje gledati El Clasico kakav nećemo možda više nikada doživjeti

Vodeći španjolski mediji ovih dana donose najave po kojima će Zinedine Zidane u najvećem španjolskom derbiju između Real Madrida i Barcelone (subota 21 sat, Sportklub1) odmarati Luku Modrića.

Devet kola prije kraja španjolskog prvenstva jasno je da će ovaj sraz Reala i Barcelone najvjerojatnije odrediti borbu za naslov prvaka u Španjolskoj. Brojne španjolske nogometne analize sugeriraju da Barcelona ima najviše šanse za osvajanje naslova. Bit će zanimljivo vidjeti kako će kompozicija igre kraljevske momčadi izgledati bez Luke Modrića. Posebice i zbog činjenice što su kroničari španjolskog nogometa posljednjih tjedana pisali uglavnom hvalospjeve na račun našeg najboljeg nogometaša.

No, bez obzira na početni sastav, posve je izvjesno da će Luka ubilježiti svoje minute u velikom derbiju.

Barcelonin preobražaj

Luka je protiv Barcelone do sada odigrao 22 utakmice, 16 puta u prvenstvu, četiri u Kupu kralja te dvaput u Superkupu. Protiv Katalonaca Modrić je ubilježio osam pobjeda, pet remija i devet poraza, a zabio je i jedan pogodak, uz dvije asistencije. Jedini pogodak postigao je, podsjetimo, ove sezone u Realovoj 3:1 pobjedi.

Kada je u siječnju Ronald Koeman ustvrdio da je lako moguće da Barcelonini navijači ove sezone neće imati previše razloga za slavlje, u klubu je to bio znak za uzbunu. Nizozemski stručnjak priskrbio si je još malo više kritičara nakon što je u prvih deset utakmica na klupi katalonske momčadi osvojio svega deset bodova. Statističari su tada izračunali da je to bio najlošiji početak Barcelonine sezone od sezone 1987./1988. Još kada se tome doda priča o odlasku Lionela Messija, kriza u Barceloni bila je zaista epskih razmjera, nezabilježena u novijoj povijesti. Samo tri mjeseca kasnije od kataklizmičnih predviđanja o izgubljenoj sezoni, Barcelona danas, barem do Atleticove utakmice protiv Betisa, ima priliku opet zasjesti na vrh prvenstvene ljestvice u Španjolskoj.

Katalonci u španjolsku prijestolnicu putuju na valu od 19 utakmica bez poraza, odnosno s nizom od devet gostujućih prven-

stvenih pobjeda. Deset gostujućih pobjeda u nizu Barcelona je zadnji put ostvarila 2013. godine. Naravno, eventualna pobjeda Kataloncima bi donijela možda nedostižnih pet bodova ispred Reala.

Iako, Ronald Koeman misli da ova utakmica neće odrediti prvaka.

– Nakon ove utakmice još je dosta bodova u igri i ishod ovog El Clasica neće biti odlučujući. Teško da će bilo koja momčad do kraja ostvariti sve pobjede. Pobjednik u derbiju imat će samo dodatni moral uoči završne utrke – istaknuo je Koeman, koji vjeruje da je njegova momčad znatno napredovala od zadnjeg El Clasica, koji je Barcelona izgubila 1:3.

Messijevih 18 pogodaka

Španjolski mediji nagađaju da bi ovo mogao biti Messijev zadnji El Clasico.

– Ne bih volio da ovo bude njegov zadnji El Clasico. Svi znamo kakav je Messi igrač. Neka ostane i dalje u Barceloni, to je dobro za klub, za španjolsku ligu – istaknuo je Zinedine Zidane, trener madridskog Reala.

Argentinac je najbolji strijelac u povijesti najvećeg španjolskog derbija s 18 postignutih pogodaka, četiri više od drugoplasiranog Alfreda di Stefana. Zanimljivo, zadnji pogodak u derbiju s Realom

Messi je zabio u 36. kolu u sezoni 2017./2018. kada je Barcelona remizirala s kraljevskim klubom (2:2) na Nou Campu.

Također, vrijedi istaknuti da će Messi danas najvjerojatnije izjednačiti rekord Sergia Ramosa po broju nastupa u najvećem španjolskom derbiju. Bit će to Argentinčev 45. nastup protiv madridskog Reala!

Na kraju, spomenimo i vjerojatne sastave koje najavljuju španjolski mediji.

Real Madrid: Courtois – Militao, Nacho, Mendy – Lucas, Kroos, Casemiro, Valverde, Marcelo – Benzema, Vinicius.

Barcelona: Ter Stegen – Mingueza, Araujo, Lenglet – Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Alba – Messi, Dembele.