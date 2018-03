Šokantno! 'Nogometaš me trudnu brutalno tukao i prisiljavao na seks!'

Ugledni francuski L'Equipe objavio je danas šokantnu ispovijest žene koja je bila žrtva zlostavljanja poznatog nogometaša koji je još uvijek aktivan u francuskoj ligi.

Prema njezinim riječima, nogometaš ju je brutalno tukao i prisiljavao na seks, čak i u razdoblju kad je bila trudna.

- Kontaktirala sam medije kako bih spriječila da nekoga ne ubije u budućnosti. Možda jednom progovorim i na sudu, ali trenutačno sam u strahu za svoj i sinov život jer on je opasan čovjek, započela je svoju ispovijest djevojka Miriam pa prepričala sve od početka:

- Upoznala sam ga kada je dolazio u Afriku igrati za reprezentaciju. Prije četiri godine mi je ponudio da dođem kod njega u Francusku. Pobrinuo sa za papirologiju i stigla sam u grad gdje je on tek došao nakon što je potpisao ugovor. Bio je jako ljubazan kada sam ga upoznala, ali kada smo počeli živjeti zajedno, vidjela sam da nije mentalno stabilan i da je nasilan. Nisam mogla vjerovati da je to zaista on. Bio je ljubomoran, eksplodirao je zbog sitnica i stalno je tražio izgovore da me udari. To nisu bili blagi udarci. Udarao me u trbuh, u lice, svugdje. Kako mi nije dopuštao da radim, financijski sam ovisila o njemu i nisam se mogla maknuti.

Vjeruje da zna što ga je promijenilo - novac.

- Otkad je počeo zarađivati, postao je arogantan i ohol, nikoga nije poštivao. Mene je tada počeo fizički zlostavljati, po nekoliko puta mjesečno. Maltretirao me na sve moguće načine. Sjećam se da me jednom prilikom u automobilu tražio moju lozinku za Instagram, a kad sam to odbila napraviti, odvezao mi je sigurnosni pojas i počeo juriti preko 200 km/h, pritom me još udarajući. Dobila sam napadaj panike... U Parizu me u hotelu tako jako udario da sam pala u nesvijest...

Kaže da je bilo i seksualnog zlostavljanja.

- istina, zlostavljao me seksualno. nakon što bi me pretukao, došao bi se ispričati, a nekoliko sekundi kasnije prisiljavao me na seks. Opirala sam se, ali nije mi uspjelo. kad bi on završio, ja bih ostala plakati. Nisam ga prijavljivala jer sam ga ipak voljela, nisam mu htjela uništiti karijeru. Danas mi je žao zbog toga, mogao me ubiti.

Tvrdi da u klubu nisu sumnjali jer je glumio mirnog i povučenog tipa. Dolazio bi na treninge, odradio i otišao kući. Nije se družio sa suigračima izvan terena.

Kako je sve završilo?

- Tukao me i dok sam bila trudna, tvrdio je da dijete nije njegovo, a odbijao je test očinstva. Na kraju me u osmom mjesecu trudnoće izbacio na ulicu. Srećom, snašla sam se i danas sa sinom živim daleko od tog nasilnika, a ja se nadam da nikome nikad neće napraviti ono što je meni radio, završila je svoju priču Miriam.

L'Equipe nije otkrio identitet nogometaša, ali možda ljudi koji su napravili priču uvjere djevojku da o tome treba progovoriti i na sudu.