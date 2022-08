Šokantna ispovijest košarkaša koji je htio izbosti NBA zvijezdu

Slavni Hakeem Olajuwon bio je velika NBA zvijezda 90-tih godina prošlog stoljeća, ali jedan događaj mogao je završiti tragično po ovog košarkaša.

Bivši centar Houston Rocketsa osvojio je dva naslova NBA prvaka, ali i imao vrlo problematičnog suigrača sklonog ekscesima - Vernona Maxwella. 'Mad Max', kako su ga zvali za igračke karijere, gostovao je u podcastu bivše NBA zvijezde Gilberta Arenasa i pričao o svojim igračkim danima.

Za Olajuwona je izjavio kako se popravio kao osoba kad je prešao na islamsku vjeroispovijest, ali do tada je bio nemoguć. Sve je moglo završiti s velikim posljedicama tijekom jedne utakmice.

- Gostovali smo u Seattleu i igrali očajno u prvom poluvremenu. Tamo je bio dugačak hodnik do svlačionice, a ja sam se na putu do nje žalio kako mi nitko ne dodaje loptu, pljuvao i bio jako ljut, a on je cijelo vrijeme hodao za mnom. U svlačionici sam nastavio govoriti da mi moraju dodavati, a Hakeem mi je rekao da prestanem i da budem profesionalac. Rekao sam mu da ne želim čuti takve gluposti i da mi doda loptu. Na to se ustao, došao ispred mene i opalio mi šamarčinu. A gad ima tako tešku i tvrdu ruku da bi mogao rezati meso s njom. Srušio me iz stolice, a ja sam je uzeo, bacio je prema njemu i razbio staklo. Svi su se razbježali, u svlačionicu je upala policija s izvučenim pištoljima i govorila mi da se smirim. - priča Maxwell.

- Govorili su mi da spustim nož jer sam imao u ruci komad stakla i htio sam ga izbosti. Ali svi su pobjegli pa nisam nikoga mogao ozlijediti. - završio je svoju ispovijest o burnoj prošlosti,

>> Shaquille O'Neal nastupio kao DJ na Krku, a pridružio mu se i Dončić: "Svi sa ovog područja odlični su strijelci"