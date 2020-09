Giannis je MVP: Uspjelo mu nešto što su prije njega ostvarili samo Jordan i Olajuwon

Košarkaš Milwaukee Bucksa Giannis Antetokounmpo proglašen je drugu godinu zaredom najkorisnijim igračem NBA u sezoni 2019./2020., javlja ESPN u petak.

Antetokounmpo je je već ranije proglašen i najboljim obrambenim igračem iako su Milwaukee Bucks zaustavljeni u polufinalu Istočne konferencije u završnici lige. U sezoni je imao posjek od 20,1 koševa, 8,9 skokova i 4,3 asistencije po utakmici, a na terenu je prosječno provodio 32,5 minute.

NBA: Playoffs-Milwaukee Bucks at Miami Heat Sep 4, 2020; Lake Buena Vista, Florida, USA; Milwaukee Bucks forward Giannis Antetokounmpo (34) drives to the basket against Miami Heat forward Jae Crowder (99) during the third quarter in game three of the second round of the 2020 NBA Playoffs at ESPN Wide World of Sports Complex.

Tako se priključio Stephenu Curryju, LeBronu Jamesu, Steveu Nashu, Timu Duncanu, Michaelu Jordanu, Magicu Johnsonu, Larryju Birdu, Mosesu Maloneu, Kareemu Abdul-Jabbaru, Wiltu Chamberlainu i Billu Russellu koji su dvije godine zaredom osvajali titulu MVP-a.

Osim toga, osim njega su samo Jordan (1987./88.) i Hakeem Olajuwon (1993./94.) osvajali titulu najkorisnijeg igrača sezone i najboljeg obrambenog igrača u istoj sezoni.