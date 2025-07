Slovenski mediji: Livaja napravio skandal, udario je zaštitara šakom u glavu i slomio mu zub!

Slovenski medij 24ur.com objavio je vijest o navodnom fizičkom sukobu u kojem su sudjelovali nogometaši Hajduka koji su na pripremama na Bledu. Prema dostupnim informacijama, do incidenta je došlo u noći s utorka na srijedu, u blizini hotela uz Bledsko jezero, gdje Hajduk trenutačno boravi. Barem jedan igrač splitskog kluba navodno je fizički napao zaštitara, a Slovenci navode da je to bio kapetan bijelih Marko Livaja! Zaštitar je pri udarcu izgubio svijest, zadobio ogrebotine i slomio zub. Iz zaštitarske tvrtke već su najavili kaznene prijave, dok je Hajduk odlučno odbacio sve optužbe.

- Sukob se, prema izvješćima, dogodio oko jedan sat ujutro na šetnici između lokala i bočnog ulaza u hotel. Tada su trojica zaštitara, angažirana od strane općine Bled zbog prijašnjih incidenata na jezeru, naišla na skupinu od otprilike 15 članova Hajduka koji su napuštali lokal - tvrde Slovenci. Konobar iz lokala potvrdio je da su tamo boravili hajdukovci.

- Tada je navodno izbila tučnjava. Prema tvrdnjama medija, poznati hrvatski nogometaš Marko Livaja navodno je udario zaštitara šakom u lice. Zaštitar je pao, zadobio ogrebotine i slomio zub. Iz zaštitarske službe potvrđuju da je jedan od njihovih djelatnika ozlijeđen, da je zatražio liječničku pomoć i podnio suglasnost za kaznenu prijavu protiv više osoba - dodaje u tekstu slovenski medij.

- Hajduk je, s druge strane, kategorično odbacio bilo kakvu povezanost svojih igrača s incidentom. Pred kameru nisu htjeli, no poslali su pisano priopćenje. U njemu navode da su se igrači i članovi stožera te večeri nakon zajedničke večere vratili u hotelski kompleks, gdje su ih napali trojica zaštitara koji su im, navodno zbog glazbe iz prijenosnog zvučnika, prišli na izuzetno neprofesionalan i agresivan način. Glazba je, tvrdi klub, odmah ugašena, no zaštitari su nastavili s agresivnim ponašanjem, što je izazvalo verbalni sukob koji je, kako navode, trajao manje od minute. Zaštitarska služba odbacuje tvrdnje kluba i tvrdi da je došlo do fizičkog napada. Jedan zaštitar reagirao je tek nakon što je njegov kolega, bez ikakvog povoda i kukavički, iz zasjede napadnut te je ostao ležati u nesvijesti na tlu, dok su ga jedna ili više osoba udarale po tijelu i glavi, poručili su iz zaštitarske tvrtke - zaključuju s portala 24.ur te dodaju kako je policija potvrdila da je došlo do tjelesnih ozljeda i jedna osoba je neslužbeno član Hajduka.