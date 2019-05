Slavni promotor objasnio smije li se Hrgović nadati borbi protiv Joshue i kada

Vrijeme Dona Kinga (87) je prošlo, prolazi i ono Boba Aruma (87), a to su dva najveća promotora u povijesti profesionalnog boksa. No, zato na scenu, i to galopirajući, stižu novi igrači.

Najuvjerljiviji od njih je Eddie Hearn (40), promotor Anthonyja Joshue, Oleksandra Usika i niza drugih vrsnih teškaša kao što su Povetkin, Whyte, Parker, Chisora, Hunter...

Zapravo, Hearn je već sada najveći promotor izvan SAD-a, a kako je zakoračio i na američko tržište, ne bi nas čudilo da za koju godinu bude etiketiran kao najmoćniji promotor na svijetu.

– Nakon što smo imali stadionske priredbe od po 80 i 90 tisuća u Engleskoj, naš je novi izazov osvojiti Ameriku u kojoj su trenutačno ispred boksa američki nogomet, košarka, bejzbol, pa i sveučilišne verzije tih sportova – kaže Hearn.

Lako dogovoren posao

A u “osvajanju Amerike” pomoći bi mu trebao i Filip Hrgović, teškaš kojeg će Hearnov Matchroom boxing kopromovirati u suradnji sa Sauerlandovom agencijom.

– Kada mi je došao Sauerland i kazao da bi voljeli imati što više borbi za Filipa i da to bude i u Americi, bio je to lako dogovoren posao. Jer, kada sam se počeo raspitivati za Filipa, Joshuin trener Rob McCraken rekao mi je da je to jako dobar teškaš, a slično su o Filipu govorili i Anthony Joshua i Joe Joyce.

Hrgović može biti jako dobar boksački proizvod, samo treba imati strpljenja. Ne smije se žuriti, jer u teškoj kategoriji karijera vam može biti zaustavljena nakon jednog teškog nokauta.

A nestrpljenje se kod Filipa vidi, on bi odmah htio velike borbe, a to u ovom poslu baš i nije najpametnije činiti.

– Trener i borac moraju reći kojim ritmom žele ići. Ako Filip odmah želi Povetkina i slične borce, mi to možemo organizirati, no pitanje je je li to pametno. No, neka on ima još barem jednu borbu kao što je ova s Corbinom pa, ako sve to dobro prođe, tek onda možemo razmišljati o borbama protiv boraca kao što su Povetkin, Parker, Joyce, Chisora...

Može li se dogoditi meč između Joshue i Hrgovića?

– Može, recimo, negdje za dvije godine, jer Anthony ima neke obvezne obrane pojaseva, a želi biti i neosporeni i objedinjeni svjetski prvak. Osim toga, u međuvremenu i Filip mora postati zvijezda jer onda je to borba koja je svima i svugdje zanimljiva. Joshua želi velike i uzbudljive borbe, a borba protiv Filipa bila bi nevjerojatna. Obojica su veliki teškaši koji su brzi i udaraju jako, koji vole izmjene udaraca. Držim palčeve da se ta borba jednog dana i dogodi.

Na pitanje bi li se jednoga dana borba Joshue i Hrgovića mogla održati u Hrvatskoj, Hearn odgovara:

– Najvažniji je faktor koliki se novac može generirati. Vi u Las Vegasu na 15.000 gledatelja možete zaraditi više nego na 80.000 na stadionu u Hrvatskoj. Volio bih vidjeti Usika u Ukrajini, no ljudi tamo teško mogu platiti više od 10 dolara po ulaznici. Volio bih da s Filipom testiramo hrvatsko tržište.

U kojoj se mjeri događa da se sučeljavaju borci iz iste promotorske kuće?

– Događa se, tim više što je te borbe puno lakše dogovoriti. No, velike borbe događaju se jer ih žele poklonici boksa i televizije.

Jedna takva, Joshua – Wilder, nikako da se dogodi.

– Wilder stalno govori “sljedeće godine” ili “nakon još ove ili one borbe”, a mi govorimo “neka to bude prva sljedeća”. To je borba koju Joshua najviše želi jer on želi biti neosporeni teškaški prvak svijeta. Dogodi li se, bit će to jedna od najvećih borbi dosad. Mi, promotori, moramo raditi takve borbe da bismo bili sigurni da je boks relevantan u mislima ljudi. To je borba za koju bi cijeli svijet zastao da je gleda i bit ćemo idioti ako je ne organiziramo.

Želim borbu s Wilderom

Još je jedna borba koju Hearn priželjkuje.

– Joshuina borba s Wilderom bila bi globalno najveća, no okršaj s Furyjem bio bi najveći dosad u Engleskoj. Neki ljudi žele uzeti novac lakšim borbama i ja to razumijem, a Fury to upravo radi. Trebao se boriti s Wilderom, no odbio je zaraditi novac na lakšim borbama. To je takav sport. S druge strane, Joshua ima puno više novca nego što je ikad i sanjao i on je spreman kockati se.

U kojoj bi mjeri eventualni Joshuin poraz u takvim borbama utjecao na Hearnov posao?

– Naravno da bi utjecao, no to se neće dogoditi. Ali ako se i dogodi, ja bih čestitao boljemu jer najbolji se moraju boriti s najboljima – zaključio je Hearn.