Ušao je u povijest, ali pustite sada to: Kovača ništa nije usrećilo kao ovaj detalj

Niko Kovač napokon je sinoć mogao mirno utonuti u san, uz osmijeh od uha do uha. Jasno, ako mu je uopće bilo do spavanja nakon osvajanja Njemačkoga kupa. Ne samo da je osigurao Bayernu dvostruki naslov, hrvatski se strateg nakon 3:0 pobjede nad Leipzigom upisao u povijest, i to u dvije rubrike.

Naime, Kovač postao je prvi čovjek otkako je njemačkog profesionalnog nogometa koji je i kao igrač i kao trener osvojio dvostruku krunu, a i nitko prije njega nije uspio obraniti naslov osvajača Kupa s dva različita kluba. Impresivno, zar ne? Međutim, suza nije bilo.

- Oh, lani mi je potekla koja dok sam s Eintrachtom slavio pobjedu nad Bayernom u finalu, ali danas me nisu toliko ponijele emocije. Sreća je, naravno, prisutna, ali suza nema - kazao je Kovač ispred kamera ARD-a dok je Berlinom odjekivalo njegovo ime.

Eines noch. Ich fand es unglaublich schön, das die Kurve unseren Trainer Niko #Kovac so gefeiert hat. Das ist das richtige Zeichen! #kovacIN!! #RBLFCB pic.twitter.com/f8QVNIDL2t — Robert - Deutscher Meister 2019 (@BayernAllez) 26. svibnja 2019.

Navijači su mu skandirali ime, a ni Kovač nije ostao dužan. Otišao se ispred tribine uz njih proveseliti, a potom je naglasio i kako im je silno zahvalan što su stali uz njega i momčad dok se Bayern mučio u listopadu i studenom.

Svi su ti kadrovi silno razveselili i čelnike Bayerna, a po svršetku utakmice je izvršni predsjednik kluba Karl-Heinz Rummenige ispred novinara potvrdio ono što se i očekivalo, da Kovač - ostaje!

- Nikad to nismo ni dovodili u pitanje - izjavio je Rummenige, čije riječi ipak treba uzeti s određenom količinom rezerve.

Naposljetku, upravo je Rummenige i bio taj koji je znao upućivati Kovaču oštre kritike tijekom sezone, a s vremenom je nekako nadglasao i samog predsjednika kluba Ulija Hoeneßa koji je Niku bezrezervno branio.

Ali sve to sada više nije ni važno, važno je jedino da će nekadašnji hrvatski izbornik nastaviti voditi Bayern, i to jedan pomlađeni Bayern u koji su čelnici odlučili uložiti puno novaca.

Službeno je potvrđeno da stižu Lucas Hernandez, Benjamin Pavard i Jann-Fiete Arp, no još se nekoliko vrlo zanimljivih imena vrti u kombinaciji.