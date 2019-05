Pratite uživo na Večernjem Hrgovićevu borbu protiv Corbina

Filip Hrgović (26) za nekoliko će sati ući u ring protiv 11 godina starijeg suparnika, Grega Corbina. Borit će se u noći sa subote na nedjelju, nešto iza 3 sata uz prijenos na RTL-u, i to u MGM National Harbor Resortu, lokaciji udaljenoj od Bijele kuće 12 kilometara.

U dvorani će biti i novinar Večernjeg lista Dražen Brajdić, koji je hrvatskim borcem već obavio nekoliko ekskluzivnih razgovora, te koji će brinuti da na našem portalu možete doći do ekskluzivnih informacija tijekom i po svršetku meča.

Upravo je našem kolegi Hrgović napomenuo sljedeće:

– Prednost jest na mojoj strani, no moram ostati oprezan i ne smijem mu dati priliku. Očekujem jako dobru verziju Gega Corbina i spreman sam na sve s čim će ući u ring. A on dolazi iz poraza, a takvi se pripreme jako dobro jer znaju da su gotovi ako izgube i drugu borbu u nizu jer bi to značilo da bi im karijera krenula dolje.

Obojica teškaša na presici su pjevala i to je bila neobična uvertira za rat u ringu koji slijedi. Jer, obojici boraca poraz bi značio nekoliko koraka unazad. Corbin ima jedan, i to u posljednjoj borbi, a Hrgović nijedan pa on ističe:

– Prvu bitkicu sam dobio. On je prvi maknuo pogled, a tu borba počinje. Tu se vidi puno stvari u očima protivnika. Već se tad vidi tko je odlučniji više dati za pobjedu. Meni je to cijelu karijeru bilo važno jer ne kaže se zalud da se po jutru dan poznaje.

Valja zabilježiti da je Filip izašao s rekordnom kilažom otkako je profesionalac (109,7 kg), odnosno da je za američkog suparnika Grega Corbina vaga je pokazala 122 kg kilograma.

Prethodnu borbu Corbin je izgubio od bivšeg izazivača svjetskog prvaka Charlesa Martina, i to diskvalifikacijom zbog niskih udaraca.

>>> Pogledajte što je Filip Hrgović izjavio prije borbe s Corbinom za VL u galeriji iznad teksta

