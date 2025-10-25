Slaven pobijedio Varaždin na gostovanju, Šuto briljirao, zabio i Jagušić

Slaven Belupo je poveo 2-0, a oba puta je strijelac bio Ante Šuto, u 24. i 32. minuti. Do odmora je Varaždin smanjio, a pogodak je postigao Luka Mamić u 35. minuti. Potvrda pobjede kluba iz Koprivnice dogodila se u 57. minuti kada je domaću mrežu naciljao Adriano Jagušić. Slaven Belupo je stigao na četvrto mjesto ljestvice te ima 16 bodova kao i treća Lokomotiva. Bod iza tog dvojca je Varaždin na petom mjestu.

Prvu veću šansu na susretu imala je domaća momčad. U sedmoj minuti je Latković pucao pored vratnice. Vrlo brzo nakon toga upravo se Latković, jak varaždinski adut, ozlijedio te je morao napustiti igru. Ništa se potom posebno zanimljivo na travnjaku nije događalo do 24. minute kada su kao na traci počeli padati golovi. Veliki gostujući junak bio je Šuto koji je u idućih devet minuta zabio dva puta za velikih 2-0 Slaven Belupa. Prvo je Šuto dobio odličnu loptu od Nestorovskog koju je jednostavno pospremio u mrežu za 1-0, dok je u 32. Šuto uposlen od Mitrovića te je još jednom dobro reagirao u situaciji jedan na jedan s domaćim golmanom Zelenikom.

Varaždin je ipak smanjio u 35. minuti golom Mamića, s tim da je u tom trenutku loše reagirao gostujući vratar Hadžikić. Mogao je do kraja prvog dijela Varaždin i smanjiti, ali u 40. minuti nakon sjajnog prodora nije bio precizan strijelac Mamić.

Na startu drugog dijela, u 53. minuti, imao je domaćin novu šansu za 2-2. Abdullazada je poslao odličnu loptu u gostujući šesnaesterac, ali Dabro je loše reagirao. Kazna je uslijedila vrlo brzo. Četiri minute kasnije s vrha šesnaesterca je žestoko raspalio Jagušić i pogodio za gostujućih 3-1.

Do kraja susreta Varaždin je bio sastav koji je napadao i pokušao zakomplicirati dvoboj u završnici, ali naleti domaćina uglavnom su bili plahi i Slaven Belupo je lakoćom zadržao prednost od dva gola i tri boda u vlastitim rukama. Mogli su gosti i uvjerljivije slaviti, ali Filipović nije realizirao odličnu priliku u 85. minuti.