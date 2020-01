Škot s mohawk-frizurom svjetski prvak

Škot Peter Wright svjetski je prvak u pikadu, a u finalu je svladao prvog igrača svijeta, Nizozemca Michaela van Gerwena sa 7:3 u setovima.

Ovaj 47-godišnjak poznat je po šarenoj mohawk-frizuri i ekstravagantnoj odjeći koja se mijenja između svakog kruga turnira.

Frizure mu traju dva sata, oblikuje ih njegova supruga i frizerka Joanne, a nadahnjuje ih je njihova kći.

Obično si iznad uha iscrta zmiju inspiriranu njegovim omiljenim pićem, zmijokosom, što je ujedno i Wrightov nadimak.

U prošlosti je koristio posebno dizajnirane strelice koje su mijenjale boju ovisno o svjetlosti. Poznato je da Wright redovito isprobava različite setove pikado-strelica izravnavajući težinu, let i tzv. stabljiku strelice.

To je činio između svakog kola kad je stigao do finala Svjetskog prvenstva 2014. Na početku svojih susreta obvezno izvodi ples na glavnoj pozornici iz Pitbullova filma “Don’t Stop the Party”.

