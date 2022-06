Sjajni Messi prvi put u karijeri zabio pet golova na utakmici Argentine

Argentinski nogometni majstor Lionel Messi zabio je svih pet golova u pobjedi Argentine 5-0 protiv Estonije u prijateljskom susretu igranom na stadionu El Sadar u Pamploni.

Tek drugi put u karijeri i prvi put u dresu gauča Messi je zabio pet golova na jednoj utakmici.

Prvi pogodak Messi je zabio u osmoj minuti iz jedanaesterca, a drugi u posljednjim trenucima prvog dijela. Napadač francuskog prvaka PSG-a u nastavku je postigao još tri gola (47, 71, 76) za uvjerljivih 5-0.

Do sada je Messi samo jednom zabio pet golova na utakmici i to u ožujku 2012. kada je pomogao Barceloni u pobjedi od 7-1 nad Bayerom Leverkusenom u Ligi prvaka. To je bio i prvi put da je neki igrač postigao pet golova u jednoj utakmici elitnog razreda europskog klupskog nogometa.

Sjajni Argentinac je šest puta u karijeri zabio po četiri gola na susretu, no u dresu Argentine nikada nije zabio više od tri gola. Messi je do sada postigao 86 golova u 162 nastupa za La Albiceleste.

Posljednji igrač koji je zabio pet golova na jednoj utakmici u dresu gauča bio je Jose 'Charra' Moreno 1942. u pobjedi 12-0 protiv Ekvadora u Copa America.