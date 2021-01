Svi strahuju, pa tako i Hrvati: Možemo protiv svakog, ali ne i nevidljivog neprijatelja

Hrvatska je u uvodna dva kola na Svjetskome prvenstvu u rukometu osvojila tri boda, a nakon susreta s Japanom i Angolom izabranike Line Červara očekuje ogled s Katarom (srijeda u 18 sati). Važna je to utakmica za naše rukometaše jer se bodovi prenose u drugi krug te borba za prvo mjesto u skupini.

Kakav dojam je dosad ostavila hrvatska reprezentacija u našem studiju otkrio nam je bivši igrač Silvio Ivandija, a danas trener premijerligaša Sesveta.

- Bilo je poteškoća u početku turnira, nismo počeli dovoljno motivirano, čini mi se da su se dečki tek počeli zagrijavatati. No, već protiv Angole pristup uopće nije bio upitan. Odlična ja bila 5-1 obrana, jer imali smo osam blokada što je fantastično. To bi mogao biti rekord na ovom prvenstvu. Dečki su vratili samopouzdanje i to je najbitnije - rekao je u uvodu Ivandija i nastavio:

- Sada nas čeka Katar, ali vjerujem da tu neće biti nikakvih dilema. Imamo kvalitetu više, a došlo je vrijeme i da vratimo neke dugove iz prošlosti. Ti su nam bodovi sada neophodni za nastavak. Moramo samo biti oprezni da nas ne iznenade neki njihovi igrači koji se vraćaju u momčad.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Osvrnuo se i na ozljedu Luke Cindrića zbog koje je za nejga natjecanje završeno.

- Imamo teškoća. Karačić je stigao ozlijeđen, Duvnjak je prebolio koronu, Cindrić se ozlijedio, a prethodno smo ostali i bez Pavlovića i Stepančića. Kad je riječ o Cindriću kojeg sam vodio u mlađim kategorijama, nažalost treće veliko natjecanje zaredom dogodila mu se ozljeda. Poznajem ga, riječ je o pehu, a ne nekim trzavicama unutar reprezentacije o kojima su neki počeli govoriti. Isto tako, smatram da izbornik nije pogriješio što nije odmarao Cindrića i možda ranije u sastav ubacio Janka Kevića. Više žalim zbog toga što tu ozljedu nije bilo moguće sanirati u nekoliko dana s obzirom na uvjete koji vladaju na SP-u u Egiptu.

Neke su začudili potezi izbornika Červara poput eksperimenta sa Čupićem na desnom vanjskom protiv Japana.

- Červar je vjerojatno pokušao odgovoriti na veliku brzinu suparnika, no nema sumnje kako izbornik neće zapostaviti odličnog Martinovića koji će potvrditi kvalitetu do kraja prvenstva. Červar je sklon iznenađenjima koja većinu ostave u čudu. On i je poseban jer vuče poteze koje nitko ne očekuje. I uglavnom mu to prolazi. Recite mi koje prvenstvo nije bilo upitnika zbog Lininih odluka, no vjerujte da će on izvući maksimum iz igrača.

Veliki teret ponovno će biti na kapetanu Domagoju Duvnjaku.

- Hoće, ali vjerujte on možda ostavlja dojam kao da je umoran, no on uvijek može. Pa prisjetite se kad smo na OI u Ateni stigli do zlata samo s jednim kružnim napadačem - Igorom Vorijem. Istina, Duvnjak je prebolio covid-19 i ne znam kakve to posljedice može ostaviti, ali vjerujem da će izdržati.

Ovo prvenstvo igra se u neobičnim okolnostima. Reprezentacijama u slučaju zaraze koronavirusom prijeti poraz bez igre što smo već vidjeli (Njemačka - Zelenortski otoci 10:0), a neke su reprezentacije i odustale uoči početka (SAD i Češka). Koliko to utječe na psihu igrača i kako bi na njih utjecalo da na taj način, bez borbe, izgube utakmicu? Jer naši su se žalili kako domaćini ne drže previše do mjera, ne nose zaštitne maske pa je rizik tim veći...

- Mislim da liječnici u našoj reprezentaciji odrađuju dobar posao, no teško se boriti protiv tog 'nevidljivog neprijatelja'. Možemo se boriti protiv svih reprezentacija, no protiv toga je teško. Vjerujem da se igrači ipak mogu nositi s tom situacijom.

U Egiptu su na snazi i visoke mjere sigurnosti pa reprezentacije prate vojna oklopna vozila na putu do dvorana. Izbornik Červar žalio se da je stanje kao da su u ratu.

- Nisam doživio ništa slično, jedino se sjećam da je osiguranje bilo iznimno snažno kad sam u krcatoj Kutiji šibica u dresu Zagreba igrao protiv Partizana.

Červar je kazao kako ovo prvenstvo nije mjerilo kvalitete, da je to juha jer se u nekim zemljama normalno igralo prvenstvo i one sada lete poput Rusije, Poljske i Bjelorusije dok su drugi bili u izolaciji i nisu mogli trenirati. Naglasio je da će prava kvaliteta isplivati tek na sljedećim velikim natjecanjima OI u Tokiju te Europskom prvenstvu. Slažete li se s tom tezom?

- U našem slučaju to bi držalo vodu kad bismo imali većinu igrača iz hrvatske lige. No, tomu nije tako većinom su u europskim klubovima i normalno su igrali. Ali sigurno da je to nekome poremetilo pripreme - zaključio je Silvio Ivandija.

Video - Šolu smo iznenadili pitanjem gdje je bio na današnji dan 1991., nije se mogao sjetiti