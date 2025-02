Sesar isključen, Cibona potučena a trener Alkara "ispio" Cedevitu i poručio: Sinj će gorjeti

NBA LIGA

Durant stigao do 30.000 koševa, tek je osmi u povijesti kojem je to uspjelo

Durantu je do učinka od 30.000 koševa u karijeri trebalo 26 poena, to je ostvario krajem treće četvrtine, na kraju se zaustavio na 34, ali ni to niti odlična igra Bola koji je ubacio 18 poena uz 14 skokova nisu bili dovoljni Sunsima da izbjegnu poraz.