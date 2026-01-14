Naši Portali
SERIE A

Inter se tijesnom pobjedom dodatno odvojio na vrhu, Napoli remizirao

Serie A - Inter Milan v Lecce
ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
VL
Autor
Hina
14.01.2026.
u 23:20

Nakon 2-2 protiv Verone, te 2-2 protiv Intera, talijanski prvak je pred svojim navijačima odigrao "mršavih" 0-0 protiv Parme

U odgođenom susretu 16. kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter je pobijedio Lecce sa 1-0, dok je Napoli odigrao tek 0-0 protiv Parme.

Napoli, Inter, Milan i Bologna odgodili su susrete 16. kola zbog sudjelovanja u talijanskom Superkupu u prosincu.

Inter je u odgođenom dvoboju teško izborio pobjedu protiv Lecce sa 1-0, a gol odluke zabio je Francesco Esposito u 78. minuti. Za "Nerazzurre" je od 87. minute zaigrao hrvatski veznjak Petar Sučić.

Srpski mediji se raspisali o događajima tijekom intoniranja hrvatske himne u Beogradu: "Hrvati u šoku"

Za razliku od Intera koji je osvojio važne bodove u borbi za naslov, aktualni prvak Napoli je odigrao tek 0-0 protiv Parme upisavši treći uzastopni remi čime je dodatno pokvario izglede za obranu naslova.

Nakon 2-2 protiv Verone, te 2-2 protiv Intera, talijanski prvak je pred svojim navijačima odigrao "mršavih" 0-0 protiv Parme.

Domaćin je imao 70 posto posjeda lopte, 16 udaraca i sedam kornera, ali se Parma uspjela obraniti.

U četvrtak se sastaju Verona i Bologna, te Como i Milan.

Inter sada vodi na ljestvici sa 46 bodova, Milan i Napoli imaju po 40 bodova, no Modrić i društvo imaju susret manje, a zatim slijede Juventus i Roma sa po 39 bodova.

Serie A Napoli Inter

