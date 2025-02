Senzacionalnu Hrvaticu niti trudnoća ne zaustavlja! Rodit će pa se spremiti za Olimpijske igre

Matea Parlov Koštro napravila je jednu od najvećih atletskih senzacija u povijesti europskih atletskih prvenstava. Osvojila je srebrnu medalju u maratonu, na Europskom prvenstvu 2022. godine u Münchenu, a za to je prva trkačka medalja za Hrvatsku u povijesti velikih natjecanja. Od tada, dakle posljednje tri godine spada u vrh europskog trčanja, no to će nakratko stati. Naime, ovu sezonu neće više nastupiti ni na jednoj utrci.

- Moram podijeliti radosnu vijest. Trudna sam i u kolovozu ću roditi kćerkicu. Nažalost, za mene ove godine više nema natjecanja, ali što se tiče treninga tu ostaje sve isto. I dalje ću trenirati dvaput dnevno, naravno s manjim intenzitetom. Bilo je slučajeva u atletici da trudnice čak i nastupaju na utrkama. Jedna Španjolka je pak trenirala sve do dan prije poroda – rekla je Matea koja je nedavno prešla u novi klub, Agram.

To što će te postati mama ne znači da se više nećete vratiti atletici?

- Odlučila sam i nakon poroda ozbiljno trenirati i spremati se za olimpijske igre u Los Angelesu 2o028. godine. Planiram se na staze vratiti već u prosincu ove godine. Kupila sam sobnu traku za trčanje i trenirat ću u početku kada beba spava – rekla je Matea.

Koliko su Vam se poremetili planovi ovom novo nastalom situacijom?

- Ne previše,.Mislila sam nastupiti na europskom prvenstvu u maratonu, u travnju, ali to je sad propalo. Drugih velikih natjecanja ove sezone ionako više nema – rekla je Matea.

München je očigledno sretan grad za vas Parlove. Tu je prije 53 godina Mate Parlov osvojio zlato u boksu, a vi srebro u maratonu.

- Mate Parlov mi je daljnji rođak i uvijek sam isticala njegove sjajne rezultate i govorila da bih željela biti uspješna poput njega. Naravno, olimpijska medalja mi je vjerojatno samo san jer teško da se danas pokraj tolikih vrhunskih afričkih trkačica može osvojiti bilo kakva medalja.

Dnevno pretrči 30 kilometara, odnosno tjedno između 160 i 180, a u posljednjem tjednu priprema za maraton pretrči i 200 kilometara.

- Najčešće trčim na Jarunu jer živim u tom dijelu grada, često i u Maksimiru i na Sveticama ako je riječ o dionicama, a ljeti znam trčati i na Bundeku. Inače, rukomet mi je bio prva ljubav, ali jednom nas je prilikom profesor tjelesnog odlučio počastiti slobodnim danom budemo li trčali za školu. I tako me na školskom natjecanju primijetila jedna trenerica i rekla mi da već dugo nije vidjela nekoga tko je tako talentiran i tako dobro trči bez ikakvih atletskih treninga i eto mene u atletici - zaključila je Matea.