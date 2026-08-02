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NOVO IME U NAPADU

Sopić dobio veliko pojačanje uoči gostovanja u Zagrebu: Stiže mu iskusni hrvatski napadač

Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
02.08.2026.
u 14:54
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Debeljuh je nogometno odrastao u Torinovoj omladinskoj školi, a profesionalnu karijeru započeo je u Italiji. 2019. preselio je u Rumunjsku gdje je zabio 12 golova za Hermannstadt u prvoj sezoni što mu je donijelo transfer u Cluj

Litavski prvak Kauno Žalgiris koji vodi hrvatski stručnjak Željko Sopić potpisao je iskusnog hrvatskog napadača Gabriela Debeljuga. Litavci će u trećem pretkolu Lige prvaka igrati sa zagrebačkim Dinamo, a prva utakmica na rasporedu je već ovog utorka na Maksimiru. Sopić je inzistirao na pojačanjima, pogotovo u vrhu napada, a sada je i dobio što je tražio uoči vrlo teške utakmice.

Debeljuh je nogometno odrastao u Torinovoj omladinskoj školi, a profesionalnu karijeru započeo je u Italiji. 2019. preselio je u Rumunjsku gdje je zabio 12 golova za Hermannstadt u prvoj sezoni što mu je donijelo transfer u Cluj. S tim je klubom osvojio dva naslova prvaka Rumunjske i igrao velike europske utakmice.

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Zabijao je u grupnim fazama Europske i Konferencijske lige, a kasnije je igrao za Sepsi i Otelul. U prvoj rumunjskoj ligi ukupno je zabio 47 pogodaka i podijelio osam asistencija u 159 nastupa. Debi za novi klub mogao bi upisati već u utorak na Maksimiru, iako je to malo vjerojatno.

Postao je treći Hrvat u Sopićevoj momčadi nakon Ivana Fiolića i Leona Krekovića.
Ključne riječi
Dinamo napadač Pojačanje Žalgiris Željko Sopić

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