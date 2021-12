Sakupljač lopti otišao iz Rijeke u Hajduk: 'Ovo mi je najbolji dan u životu'

Stoti Jadranski derbi dobio je i svoju lijepu priču. Podsjetimo Rijeka i Hajduk odigrali su derbi na Rujevici 23. studenog. U toj nevjerojatnoj utakmici gosti su slavili 3:2 pogotkom Mlakara u 98. minuti. No, utakmicu pamtimo ne samo po potezima igrača, već i po incidentima.

Društvenim mrežama se nakon susreta odmah proširila snimka trećeg gola Hajduka poslije kojeg 11-godišnji sakupljač lopti iza gola slavi pogodak. Ime mu je Toni Vuković, a taj trenutak je promijenio život njega i cijele obitelji, piše Dalmatinski portal.

PRIMORAC: 'IMALI SMO ZAPISANO NJEGOVO IME'



Jadranski derbi sada je dobio i treće poluvrijeme u kojem je priča za Tonija dobila najljepši mogući nastavak. Naime, Toni je iz Rijeke prešao u Hajduk, a njegovi roditelji, otac Željko i majka Gabrijela, preselili su se u Split. Na Poljudu su ih dočekali voditelj Akademije Boro Primorac i njegov zamjenik Mate Radić.

- Čestitam svojim trenerima i skautima. Imali smo njegovo ime zapisano u teci kao talenata kojega treba pratiti - rekao je Primorac.

Mladi Toni je od rođenja odgojen kao navijač Hajduka, a jednom je već bio na Poljudu. Gledao je europski okršaj protiv Evertona. Vukovići su s muške strane podrijetlom iz Vrlike, a sa ženske iz Stankovaca. Kaže otac Željko da su ga praktički kada je tek prohodao, davne 1978. godine, vodili na derbi protiv Crvene zvezde na Stari plac, gdje je Hajduk pobijedio 1:0.

'SVAKO DIJETE IMA PRAVO NAVIJATI ZA KOGA HOĆE, ALI...'



Pisalo se kako je Toniju bilo zabranjeno dolaziti na treninge Rijeke nakon što se snimka proširila. Rijeka je to demantirala. Otac Željko pojasnio je situaciju.

- Mi smo pozvani na razgovor. U ime Rijeke je govorio Fausto Budicin. Prva rečenica je bila: 'Svako dijete ima pravo navijati za koga god hoće, ali...' Onda je krenulo.- pojašnjava Željko.

Rekao je potom da je dobio nalog da drugi dan do 12 sati mora djetetu dati ispisnicu i opet 'ali'... Kaže da mu je neće dati jer je to Toni, ali da je to bilo koje drugo dijete iz ekipe, da bi dobilo ispisnicu. Zatim je kazao: 'Žestoko ćemo ga kazniti da bude ekvivalent ispisnici.'

Rekli su mu da ostane doma tjedan dana i nek ne ide na Rujevicu i na zadnje kolo lige, a oni će u tom periodu odlučiti koja će biti kazna odnosno sankcija. Kada je nakon par dana izašla ona vijest pa demanti Rijeke, nakon 20 minuta je Budicin javio da Toni može sutra doći na trening i da mu je sve oprošteno. Onda smo mi rekli da smo već zatražili ispisnicu."

LIVAJA IZNENADIO TONIJA: 'OVO MI JE NAJBOLJI DAN U ŽIVOTU



O nedolasku na treninge iz Rijeke su objasnili da je odluka takva radi djetetove sigurnosti i da ga se zaštiti, no majka Gabrijela ističe da ju je zaboljelo i razočaralo što klub nije u javnost izašao ni s jednom rečenicom kojom bi zaštitio dijete.

- Ali stvarno nikome ništa ne zamjeramo. Oni su pogriješili, a mi djetetu i dalje objašnjavamo da mora poštivati Rijeku kao klub u kojemu je proveo pet godina - kažu Tonijevi roditelji Gabrijela i Željko.

Na kraju je Tonija iznenadio Hajdukov najbolji igrač Marko Livaja, koji ga je zagrlio i donio mu poklone.

- Ovo mi je najbolji dan u životu - rekao je Toni nakon toga.

Toni će na polugodištu promijeniti školu, a šesti će razred pohađati u Splitu. Tada će početi i s treninzima u Hajduku.