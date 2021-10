Oršić zabio iz kornera pa priznao: Nisam to gađao, ali je ušlo

U osmini finala Hrvatskog kupa Dinamo nikad nije imao tako jakog suparnika, vodeću momčad Druge HNL. I znali su u Maksimiru da se neće prošetati do sljedeće faze te su bili i u pravu jer BSK je u Bijelom Brdu čak i vodio s 2:1, no na kraju je Dinamo uspio preokrenuti rezultat i ući u četvrtfinale.

Posljednji rezultati plavih nisu treneru Krznaru dopustili da se previše “šali” sa sastavom, u Bijelom Brdu istrčao je jednako kvalitetan sastav: Zagorac – Ristovski (od 75. Moharrami), Lauritsen, Dilaver, Leovac (od 62. Moubandje) – Bulat (od 89. J. Mišić), Gojak (od 63. Tolić) – Špikić (od 75. Baturina), Ivanušec, Oršić – Andrić.

Gledali smo sjajan preokret

Plavi su znali da moraju biti oprezni jer je BSK vodeća momčad Druge HNL i u dobroj formi, a plavi u promjenljivoj. Dinamo je počeo ozbiljno i to potvrdio već u drugoj minuti susreta. Iz slobodnog udarca ubacio je Oršić, nakon odbijanja lopta je došla do Gojaka koji je ostao sam i iz blizine lako pogodio mrežu domaćina. Dinamo je bio agresivan, prije svega jako odgovaran u defenzivi i nije dao domaćinima da ugroze njegova vrata, pa je BSK prvi udarac unutar okvira vrata uputio u 27. minuti, ali vratar i kapetan plavih Danijel Zagorac s time nije imao problema. No, imao je nakon udarca iz kuta koji je izveo Matija Mišić, brat Dinamova igrača Josipa Mišića. Zagorac nije dobro izišao, a Gbane je odlično skočio i u 33. minuti BSK-u donio izjednačenje. A potom nova velika pogreška Zagorca, promašio je loptu, sam je ostao Čikvar i u 35. minuti bilo je 2:1 za BSK! Senzacija je bila na vidiku, jer iako je BSK dobar, malo je tko očekivao da bi mogao tako preokrenuti tijek utakmice. No, brzo se Dinamo rezultatski vratio, Ivanušec je pronašao Komnena Andrića koji je pogodio za 2:2.

Dugo je u nastavku Dinamo tražio pogodak koji bi ga doveo do prednosti i približio četvrtfinalu. Pritiskao je Dinamo, ali jalovo, domaćini su bili jako dobri u bloku i nije ih bilo lako probiti, a onda je Oršić u 71. minuti pogodio izravno iz kornera u suprotni gornji kut domaćeg vratara.

– Na treningu smo uvježbavali centaršut na prvu stativu. Meni je malo otišla previsoko i dobro je završilo, haha – iskreno je rekao Oršić.

Dvije velike greške Zagorca

Krznar, iako je u Bijelom Brdu izborio pobjedu i otišao očekivani korak dalje u Kupu, teško može biti zadovoljan igrom. Doduše, Dinamo je dobro počeo, agresivno, prvi je i poveo, ali su dvije velike pogreške vratara Zagorca, pogotovo ona za drugi pogodak, otežale život plavima, ali su se ipak izvukli.

– Važno je da smo prošli, da smo se vratili pobjedama jer su nam neophodne u ovom trenutku, kada smo malo poljuljani. Bili smo u fazi kada smo odradili tri utakmice bez pobjede, a to je trenutak kada se oko nas ruši svijet. Nismo dozvolili da se sruši do kraja. Zato je ova pobjeda važna, nadam se da je samo početak niza – kazao je Krznar.