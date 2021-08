Ronaldo u problemima: Za njega u Manchesteru nema broja, traži se rješenje!

Cristiano Ronaldo je po dolasku u Real Madrid 2009. imao jedan problem - kako do svog broja sedam na kojem temelji brend CR7. Naime, nosio ga je legendarni Raul i bilo je nemoguće preoteti ga. Sličan problem imat će i u Manchester Unitedu jer sedmicu na leđima nosi Edinson Cavani.

Urugvajac kojem ne nedostaje samopouzdanja i prgavosti neće se sasvim sigurno samo tako odreći "svog" broja. Kao što ni Ronaldo s 36 godina i nevjerojatnim postignućima iza sebe neće samo tako odjenuti dres s nekim drugim brojem.

Foto: Toby Melville/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL FILE PHOTO: English Premier League - Manchester United v West Ham United FILE PHOTO: Soccer Football - English Premier League - Manchester United v West Ham United - Old Trafford, Manchester, Britain - October 29, 2008 Manchester United's Cristiano Ronaldo kisses the golden boot trophy awarded to him as 'FIFPro Player of the Year 2008' in a presentation before the match REUTERS/Toby Melville/File Photo TOBY MELVILLE

Čak i da se to "ispegla", dolazimo do većih problema. Premierligaška pravila ne idu u prilog Portugalcu. A možda i Urugvajcu, ako bi pristao odreći se broja...

- Igrač mora nositi broj na dresu s kojim je registriran. To vrijedi do kraja sezone, osim ako više nije u klubu - stoji u pravilniku, koji ne brani da igrači mijenjaju dres u europskim natjecanjima.

Informacija o prodaji Cavanija nema, što znači da bi Ronaldo, poput Messija, mogao izabrati neki drugi broj. Bit će zanimljivo vidjeti koji. Hoće li to biti broj 28, kao u vremenu dok je igrao za Sporting iz Lisabona? Teško, njega nosi drugi Urugavajac - Facundo Pellistri. Iako je na posudbi u Alavesu, registriran je pod tim brojem.

Ne može nositi ni broj devet jer ga ima Anthony Martial. Ne može ni broj 17, koji je nosio u dresu Portugala jer njega nosi Fred. Moguće da će se zadovoljiti brojem 77 ili nekim brojevima koji u zbroju jesu upravo sedam. Amad Diallo je 16, Jadon Sancho 25, Donny van de Beek 34, Teden Mengi 43... Preostaju 52, 61 ili 70.

Kako će se ovaj "problem" rasplesti, doznat ćemo na službenom predstavljanju Ronalda, koje još nije zakazano jer nije ni potvrđeno da je potpisao ugovor s Manchesterom.

