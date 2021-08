Cristiano Ronaldo sve mijenja, Manchester United sad je glavni favorit za titulu!

Da nam je netko prije početka ovog prijelaznog roka rekao da će i Lionel Messi i Cristiano Ronaldo promijeniti svoje klubove, vjerojatno bismo mu rekli da nije normalan. No, evo, dogodilo se!

>>> Messi najavio fascinantan prijelazni rok

Glavni problem bio je Allegri

Situacija je iz razine transfer-glasine u više-manje dovršen posao prešla jučer ujutro kad je Ronaldo uočen u Continassi, središtu kluba gdje se na 40 minuta došao oprostiti sa svojim suigračima i zaposlenicima iz kluba. Ljudi iz kluba su talijanskim medijima javili da je Ronaldo ispraznio sve svoje ormariće u svlačionicama klupskih prostorija te da namjerava što je brže moguće preseliti iz Torina. Čak i da su se kojim čudom svi klubovi prestali interesirati za Ronalda, 36-godišnji Portugalac bi svejedno napustio redove talijanskog kluba, prvenstveno zbog jednog razloga, a taj nije povezan ni s hijerarhijom ni s financijama, budući da je jedan od najboljih nogometaša svih vremena već na osobnoj razini pristao na dvostruko manju plaću.

Glavni razlog i problem je bio ponovno angažiranje Massimiliana Allegrija na klupi Juventusa, koji je već vodio Ronalda u staroj dami u posljednjoj godini svojeg prethodnog mandata, taman nakon što je Ronaldo pristigao iz Real Madrida. Nakon što je u prvoj sezoni Allegri bio rezultatski uspješan s klubom, napustio je poziciju upravo zbog Ronalda koji nije volio način na koji Max vodi momčad. Vrlo je poznata i činjenica da je Allegri tada predložio upravi kluba da proda Ronalda, a tada je u situaciji “ili on ili ja” talijanski strateg izvukao deblji kraj jer prodaja Ronalda tada Talijanima nikako nije bila isplativa. Neke buke u komunikaciji su se događale već i ovog ljeta. Prije samo nekoliko dana Allegri je jasno i glasno izjavio da je Ronaldova namjera “sto posto ostati u klubu”, a eto već ovog tjedna je i više nego jasno da je Ronaldova namjera posve drukčija.

- Razgovarao sam s Cristianom Ronaldom. Rekao mi je da nema namjere nastaviti igrati za Juventus. Nije me razočarao. Donio je odluku i želi napustiti klub. Nakon tri godine u Juventusu potražit će novi klub. Sve je to dio života - rekao je Allegri.

Jedina prepreka u cijeloj situaciji oko transfera bila je vezana oko dogovora između klubova, odnosno visine odštete. Juventus je tražio između 28 i 30 milijuna eura, što crvenim vragovima u konačnici nije problem jer je to iznos kojeg će Ronaldo Manchester Unitedu isplatiti već nakon tjedan dana samo prodajom dresova. Prema tvrdnjama Fabrizija Romana, najupućenijeg i najpovjerljivijeg svjetskog novinara za transfere, Ronaldo će u Unitedu zarađivati oko 15 milijuna eura godišnje u odnosu na plaću od 31 milijun eura koju je zarađivao u Italiji. Tako da svi mogu prestati pričati o bilo kakvom obliku pohlepe jer Ronaldo ide u redove bivšeg kluba na znatno skromnije uvjete od onih koje je imao. Novac je najmanji faktor u ovoj priči.

Foto: REUTERS FILE PHOTO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL FILE PHOTO: Barclays Premier League - Manchester United v Arsenal FILE PHOTO: Soccer Football - Barclays Premier League - Manchester United v Arsenal - Old Trafford, Manchester, Britain - May 16, 2009 Manchester United's Cristiano Ronaldo celebrates winning the Premier League with the trophy Action Images via Reuters/Michael Regan/File Photo REUTERS FILE PHOTO

Situacija s odlaskom iz Juventusa bila je vrlo brza i iznenadna, a drama oko transfer-sage Cristiana Ronalda nastavila se i nakon potvrde o napuštanju Juventusa. Manchester City se tijekom velike većine ovog perioda, a i jučerašnjeg dana, činio kao jedini i glavni favorit za Cristianov potpis. Situacija je otišla toliko daleko da su u klubu već počeli organizirati i dobrodošlicu jednom od najboljih nogometaša svih vremena, ali se odjednom dogodio zaokret za 180 stupnjeva, zaokret koji će u većini očiju ljubitelja nogometa Ronaldu sačuvati dostojanstvo.

Čak je i Pep Guardiola potvrdio da postoje razgovori s Ronaldom, ali naknadno je strateg Cityja dao izjavu koja je dala naslutiti da bi nas mogao čekati zaokret u cijeloj situaciji.

- U tri do četiri dana, pa i manje, svašta se može dogoditi. U svijetu postoje neki igrači koji sami odlučuju gdje će igrati. Jedan od tih igrača je i Ronaldo. Puno je tu elemenata i još je to jako daleko - rekao je španjolski strateg.

Nedugo nakon toga je o situaciji s Ronaldom upitan i strateg Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjaer koji je sa znatno većim optimizmom pričao o povratku legende kluba i bivšeg suigrača u crvenu stranu Manchestera.

- Cristiano Ronaldo? Uvijek smo imali dobru komunikaciju. Bruno Fernandes je također razgovarao s njim i on zna što osjećamo prema njemu. Ako stvarno namjerava otići iz Juventusa, zna gdje smo. Cristiano je legenda kluba. Najveći igrač svih vremena ako mene pitate. Imao sam sreću igrati s njim i trenirati ga kad sam počeo raditi ovaj posao. Vidjet ćemo što će se dogoditi - kazao je Norvežanin.

United postaje favorit u PL

Te izjave su dale poprilično jasne naznake, a nije ni prošlo više od sat vremena da bismo od Ronaldovog menadžera Jorgea Mendesa saznali kako je Manchester City u potpunosti odustao iz utrke za Ronaldom! Nakon uključivanja Manchester Uniteda gradski rivali su shvatili da nema tog novca ili bilo kojeg drugog elementa kojim bi City mogao konkurirati protiv Uniteda. Ipak je šest godina prekrasnog perioda u pretprošlom desetljeću prevladalo. Mendes je naknadno izjavio da je Ronaldo jako zainteresiran za odlazak u United, a istu stvar nije izjavio i za City iako se dugo činilo da su građani jedini ozbiljan kandidat za njegov potpis.

Ovog ljeta su već na Old Trafford došli Jadon Sancho i Raphael Varane, a ako sve postane službeno s Ronaldom moći ćemo pričati o najboljem prijelaznom roku u povijesti kluba. S ova tri pojačanja City više nije apsolutni favorit za osvajanje Premier lige, Ronaldovih garantiranih minimalnih 25 pogodaka po sezoni (uz Fernandesa, Pogbu, Sancha, Rashforda, Cavanija i Greenwooda) guraju United na pri vrh ljestvice favorita za domaći trofej, ali i za trofej u Ligi prvaka, jer znamo da je Ronaldo najuspješniji nogometaš u povijesti tog natjecanja.