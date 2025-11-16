Ronaldo poslao poruku suigračima nakon što ih je ostavio na cjedilu

Nogometaši Portugala danas igraju posljednju utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Armenije, a u toj utakmici neće moći računati na svog kapetana i najveću zvijezdu - Cristiana Ronalda. Napadač Al-Nassra napustio je reprezentaciju budući da neće moći igrati u današnjoj utakmici zbog crvenog kartona kojeg je zaradio protiv Irske.

Podsjetimo, u trenutku kada je Portugal gubio s 2:0 Ronaldo je u kaznenom prostoru irske laktom u glavu udario braniča Daru O'Sheaja zbog čega mu je nakon VAR provjere pokazan crveni karton. Kapetanu Portugala prijeti suspenzija i do tri utakmice zbog koje bi propustio početak svjetskog prvenstva sljedeće godine, ako se Portugalci kvalificiraju bez dodatnih kvalifikacija.

Dok njihov savez pokušava ublažiti kaznu za Ronalda, on je uoči današnje utakmice poslao poruku svojim suigračima i poželio im sreću u posljednjoj utakmici. "Idemo! Svi zajedno, danas i uvijek! Za Portugal i za našu zastavu!" - napisao je Ronaldo na Instagramu.

Njegovo mjesto u početnoj postavi trebao bi zauzeti napadač PSG-a Goncalo Ramos. Nakon pet kola, Portugal je na prvom mjestu skupine F s deset bodova, dva više od Mađarske i tri od Irske. Armenija je posljednja s tri boda.