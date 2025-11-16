Naši Portali
PODRŠKA MOMČADI

Ronaldo poslao poruku suigračima nakon što ih je ostavio na cjedilu

World Cup - UEFA Qualifiers - Group F - Republic of Ireland v Portugal
Clodagh Kilcoyne/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
16.11.2025.
u 14:54

Kapetanu Portugala prijeti suspenzija i do tri utakmice zbog koje bi propustio početak svjetskog prvenstva sljedeće godine, ako se Portugalci kvalificiraju bez dodatnih kvalifikacija

Nogometaši Portugala danas igraju posljednju utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Armenije, a u toj utakmici neće moći računati na svog kapetana i najveću zvijezdu - Cristiana Ronalda. Napadač Al-Nassra napustio je reprezentaciju budući da neće moći igrati u današnjoj utakmici zbog crvenog kartona kojeg je zaradio protiv Irske.

Podsjetimo, u trenutku kada je Portugal gubio s 2:0 Ronaldo je u kaznenom prostoru irske laktom u glavu udario braniča Daru O'Sheaja zbog čega mu je nakon VAR provjere pokazan crveni karton. Kapetanu Portugala prijeti suspenzija i do tri utakmice zbog koje bi propustio početak svjetskog prvenstva sljedeće godine, ako se Portugalci kvalificiraju bez dodatnih kvalifikacija.

Dominik Livaković vraća se u Dinamo!

Dok njihov savez pokušava ublažiti kaznu za Ronalda, on je uoči današnje utakmice poslao poruku svojim suigračima i poželio im sreću u posljednjoj utakmici. "Idemo! Svi zajedno, danas i uvijek! Za Portugal i za našu zastavu!" - napisao je Ronaldo na Instagramu.


Njegovo mjesto u početnoj postavi trebao bi zauzeti napadač PSG-a Goncalo Ramos. Nakon pet kola, Portugal je na prvom mjestu skupine F s deset bodova, dva više od Mađarske i tri od Irske. Armenija je posljednja s tri boda.
