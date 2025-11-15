Modrić uz dva velikana spada među apsolutne legende SP-a u 21. stoljeću, brojke su im spektakularne

U jučerašnjem broju Večernjeg lista mogli ste pročitati tekst u kojem stoji da su Luka Modrić i Ivan Perišić ostvarili plasman na svoje osmo veliko natjecanje u nizu. To su uistinu spektakularna postignuća, a još je spektakularniji pogled isključivo na svjetska prvenstva u kontekstu pojedinih hrvatskih reprezentativaca.

Messi se nećka

Naime, čak se tri hrvatska reprezentativca nalaze u biranom društvu od sedam aktivnih nogometaša s najviše odigranih utakmica na svjetskim prvenstvima. Luka Modrić se nalazi na trećem mjestu te ljestvice s 19 odigranih utakmica na Mundijalima, Ivan Perišić je na četvrtom mjestu te sveopće ljestvice sa 17 utakmica, dok je Mateo Kovačić na diobi petog mjesta s 15 odigranih utakmica, koliko imaju i belgijski vratar Thibaut Courtois te japanski branič Yuto Nagatomo. Jedina dva aktivna igrača koja su dosad odigrala više od 20 utakmica su dva ponajbolja nogometaša ovog stoljeća, Lionel Messi (26 utakmica) i Cristiano Ronaldo (22 utakmice).

Dakle, moglo bi se reći da su u ovoj nogometnoj nogometnoj eri Messi, Ronaldo i Modrić tri najupečatljivija nogometaša na svjetskim prvenstvima, barem kad gledamo po broju utakmica. Messi i Ronaldo bi, ako zaigraju na SP-u 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku, postali prva dva nogometaša u 96 godina dugoj povijesti ovog turnira koja su zaigrali na šest svjetskih prvenstava. Argentina je osigurala svoj plasman na Mundijal iduće godine, a Portugal još svoj plasman mora potvrditi barem bodom protiv Armenije danas u posljednjem kolu kvalifikacija. S druge strane, Messi još nije službeno potvrdio svoj nastup za Argentinu, izjavivši nedavno da "ne želi biti teret", no nije to prvi put da se mali argentinski čarobnjak nećkao oko nastupa na Mundijalu, pa se na kraju ipak odlučio za nastup. Prema nekim drugim Messijevim intervjuima, čitajući između redaka, može se zaključiti da će Messi ipak zaigrati.

Luki Modriću će nadolazeće svjetsko prvenstvo biti peto u njegovoj karijeri, čime će pridružiti rijetkom i biranom društvu od samo šest igrača u povijesti nogometa koji su zaigrali na pet ili više svjetskih prvenstava. Osim Messija i Ronalda, to postignuće u svojim karijerama su još ostvarili i Lothar Matthäus, Rafael Marquez, Andres Guardado i Antonio Carbajal. Dakle, Modrić, Messi i Ronaldo su jedini aktivni nogometaši koji će početkom nadolazećeg SP-a moći reći da su nastupili na pet ili više Mundijala. Nije kapetan vatrenih uopće u lošem društvu.

Naravno, Messi je kao dio aktualnog svjetskog prvaka jedini od ova tri velikana koji je osvojio naslov na SP-u. Međutim, ako gledamo po medaljama, Modrić i Messi imaju po dvije; Modrić srebro (2018.) i broncu (2022.), a Messi zlato (2022.) i srebro (2014.), a Ronaldo nijednu medalju. Najbliže je CR7 bio medalji na svjetskom prvenstvu 2006. godine, kad su Portugalci završili na četvrtom mjestu nakon poraza od domaćina Njemačke u utakmici za broncu. Što se tiče individualnog učinka, ne vrijedi uspoređivati golove i asistencije s obzirom na razlike u pozicijama, ali možemo uspoređivati nagrade. Zlatnu loptu svjetskog prvenstva, to jest nagradu za najboljeg igrača turnira, Messi je osvojio dva puta (2014. i 2022.) dok ju je Modrić osvojio 2018. godine na SP-u u Rusiji. Tako su, dakle, u proteklom desetljeću samo Messi i Modrić bili osvajači. Cristiano Ronaldo nijednom nije osvojio neku individualnu nagradu na svjetskim prvenstvima.

Posljednji ples

Kad gledamo igrače po broju osvojenih trofeja na svjetskim prvenstvima, na vrhu je nedodirljivi Pele, jedini nogometaš s tri naslova svjetskog prvaka, a nakon toga ga slijedi plejada od 20 Brazilaca i Talijana (te jednog Argentinca) s po dva naslova. Međutim, broj osvojenih naslova ipak više odražava momčadsku nego li individualnu kvalitetu. Stoga možemo reći da su Messi i Modrić, a nešto manje i Ronaldo, s obzirom na svoju dugovječnost i utjecaj na svoje momčadi definitivno među najutjecajnijim i najboljim igračima u povijesti svjetskih prvenstava. I baš će zato 'posljednji ples' ove tri legende u poznim godinama biti jedna od najvećih i najzanimljivijih priča nadolazećeg Mundijala. Tri apsolutne legende!