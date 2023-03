Roko Baturina: Brat Martin je pravi talent, ali tata ga kritizira kada treba

HNL

Doznajemo: BBB-i inzistiraju da vatreni postane predsjednik Uprave Dinama, i to prije Skupštine

Prema našim informacijama, već i prije Skupštine aktualni Izvršni odbor mogao bi za člana Uprave izabrati Darija Šimića. Barišić mu je prvotno namijenio poziciju običnog člana Uprave, no Bad Blue Boysi inzistiraju da odmah postane predsjednik Uprave kako bi se jasno prije same Skupštine poručilo svima da je to ta treća opcija, neokaljana, koja će zaista uvesti demokratičnost u Dinamo.