'Roditelji su prodali stan zbog tenisa. Sestra je operirana 11 sati, dao sam cijeli nagradni fond'

Goran Ivanišević najbolji je hrvatski tenisač u povijesti i jedini Hrvat koji je uspio osvojiti najveći tenski turnir - Wimbledon. Međutim, Ivanišević imao vrlo teško životno razdoblje na početku karijere jer dok je imao 17 godina, razboljela mu se sestra Srđana. Goran o svom privatnom životu rijetku priča, razumljivo, to mu teško pada.

Jednom prilikom rekao je u životnom intervjuu za Večernji list se kako se otac Srđan žrtvovao zbog njegove karijere i prodao je obiteljski stan.

- Riskirao je on. U meni je prepoznao nešto što on nije bio. Bio je profesor na fakultetu. Moji su prodali stan zbog mog tenisa. Bio je to i za mene ogroman pritisak. To je bila lutrija. Istina, bio sam dobar, ali nitko ti ne garantira da ćeš postati vrhunski igrač. Na kraju se isplatilo, ali nije bilo lako. Bez te roditeljske pomoći, bez njih da stoje iza tebe, nema tog teniskog saveza koji će te dovesti do uspjeha.

Kao što smo napisali, imao je tek 17 godina kada je saznao da mu sestra ima rak i htio joj je pomoći.

- Sav nagradni fond koji sam zaradio uzeo sam u kešu, a do tada sam ga vidio samo na televiziji. I onda sam, sjećam se, putovao na Davis Cup protiv Danske u Beogradu, a sa sobom sam nosio sav taj novac u jakni. Stjuardesa me 16 puta pitala hoću li skinuti jaknu, ja sam je svaki put odbio i rekao: 'Ne, dobro mi je ovako' - rekao je hrvatski teniski as.

Kad je došao kući, ocu je dao jaknu u kojoj je bio sav novac od osvojene nagrade (oko 200.000 kuna) kako bi mogao platiti sestrino liječenje, a borila se više od 30 godina, a iza nje je ostalo troje djece, Lana, Goran i Ivana.

- Imala je rak limfnih čvorova kad je bila mlađa, prošla je silna zračenja i sve je ostavilo traga. Bolest se nije vratila, ali su oštećenja bila u svim mekanim tkivima. Posebno su stradala pluća i srce. Godinu dana prije smrti imala je tešku upalu pluća. Virus je napao tri zaliska i bila je potrebna promjena. Operacija je trajala 11 sati. Sve je prošlo u najboljem redu, planirali su kako će ju probuditi. Međutim, javila se hipertenzija i nisu joj mogli pomoći.