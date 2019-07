Revolucionarna ideja: Igrači bi od 25. godine trebali biti besplatni

Interov direktor Beppe Marotta, sada konkurentan našem Zvonimiru Bobanu na San Siru, iznio je zanimljivu, a po nekima i revolucionarnu tezu o rješenju problema inflacije nogometnog tržišta. Čovjek koji je svojedobno kao direktor Juventusa bio zaslužan za besplatne transfere Andree Pirla, Paula Pogbe, Samija Khedire te još mnogih velikih imena.

– Moguće rješenje za sve je da se snize cijene. Da igrači vrijede nula eura kada napune 25 godina. Mogu biti pod ugovorom, ali klubovi ne bi plaćali njih, već samo dogovarali ugovore i plaću, a ako igrač to prihvati, može besplatno otići. Igrač bi pregovarao za svoj iznos plaće, trajanje ugovora i to je to – smatra Marotta.

Manji klubovi bi, prema toj teoriji, i dalje uspjeli zaraditi.