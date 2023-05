Relevo: Modrić riskira tešku ozljedu da nastupi u Ligi prvaka. Izabrao je Real ispred Hrvatske

Luka Modrić u 38. godini života igra čudesan nogomet. Hrvatski veznjak je toliko dobar da ga se Real nije želio odreći i on će uskoro potpisati novi jednogodišnji ugovor, tvrde španjolski izvori. Hrvatski nogometaš vođa je ove momčadi Reala uz kapetana Karima Benzemu. Bez njega ništa ne bi bilo isto na terenu, izaziva veliko poštovanje i večeras ga gledamo od prve minute bez obzira na probleme s ozljedama koje je imao u proteklom razdoblju.

- Tko će igrati u veznom redu? Luka Modrić i još dvojica - poručio je trener Reala Carlo Ancelotti uz napomenu da iskusni veznjak nije potpuno spreman.

Modrića je u proteklom periodu mučio mišić i ozljeda je bila veoma neugodna. Na liječenje je išao u Beograd i uspio se čudesno oporaviti, ali španjolski portal Relevo tvrdi da Luka večeras nastupa pod velikim rizikom.

- Konzultirali smo eksperte i svi su se složili oko jedne stvari - Modrićev nastup protiv Manchester Cityja nosi ogroman rizik. Opasnost od ozljede u utakmici visokog intenziteta i obnova ozljede mogli bi ga odvojiti mjesecima od terena - tvrdi Relevo i dodaje:

- Ozljeda nije 100 posto sanirana i velika je opasnost od teže ozljede. Ako se dogodi ruptura to bi značilo višemjesečno odsustvo s travnjaka. Također, to znači da ga neće biti u dresu Hrvatske u Ligi nacija. On to dobro zna, ali je izabrao Real ispred reprezentacije - piše španjolski list.