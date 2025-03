Regionalni mediji ne vjeruju što smo priredili Zrinki Ljutić: 'Sramota kakvu Zagreb i Hrvatska ne pamte'

Osvajačica Malog kristalnog globusa za najbolju slalomašicu u Svjetskom kupu ove sezone, 21-godišnja Zagrepčanka Zrinka Ljutić u subotu se vratila u Zagreb iz američkog Sun Valleyja, a u najvećoj hrvatskoj zračnoj luci uz brojne navijače dočekali su ju i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

"Hvala svima što ste došli i što me podržavate. Ponosna sam što sam se vratila s globusom, bilo je jako dramatično, bila je uzbudljiva, naporna i odlična sezona, neizvjesna do kraja. Nije bilo lako zadnje dvije utrke održati vodstvo, ali uspjela sam i to je najbitnije", rekla je Ljutić te se osvrnula i na posljednju utrku sezone u Sun Valleyu tijekom koje je morala braniti prednost ispred Švicarke Camille Rast i Austrijanke Katarine Liensberger.

Zrinka Ljutić je, po mnogima, zaslužila mnogo veći doček, nalik onima koje su nedavno imali rukometaši ili nogometaši nakon medalja na svjetskim prvenstvima u Kataru i Rusiji. To je izostalo, a dobila je jedino skromnu proslavicu u zagrebačkoj zračnoj luci. Jedan od posjećenijih regionalnih medija, bosanskohercegovački Sportsport.ba u naslovu svog članka naveo je: "Sramota kakvu Zagreb i Hrvatska ne pamte: Skroman doček za najbolju slalomašicu svijeta". U tekstu su pak postavili pitanje je li Zrinka zaslužila nešto više?

"Nakon 19 godina i legendarne Janice Kostelić, Hrvatska ima Mali kristalni globus u skijanju. Donijela je globus u Hrvatsku sjajna Zrinka Ljutić, koja je ipak ostala bez velikog dočeka na trgu. Hrvatska je mnoge sportaše, a posebno reprezentacije dočekivala na Trgu bana Jelačića uz spektakularnu atmosferu. Posljednji primjer su srebrni rukometaši koji su imali nezapamćen doček nakon osvajanja svjetskog srebra, a na Trgu je bilo preko 50.000 ljudi. Ipak, kada je Zrinka u pitanju, velikog dočeka nema, a zašto? To je pitanje na koje vjerojatno ni u Hrvatskoj ne znaju odgovor. Ili je skijanje kao sport izgubilo interes u Hrvatskoj, ili je nešto drugo u pitanju, teško da ćemo uskoro saznati odgovore.", napisali su iz spomenutog medija.

