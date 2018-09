Realov predsjednik ima novog 'kralja', ali još nije prebolio Cristiana Ronalda

Ljetos je kao bomba je odjeknula vijest da je Cristiano Ronaldo potpisao za Juventus. Portugalac je nakon devet godina i 292 odigrane utakmice za kraljevski klub napustio Madrid preselio se u Torino.

Stara dama je Madriđanima platila 117 milijuna eura. Realov predsjednik Florentino Pérez još uvijek nije prebolio portugalsku zvijezdu što je potvrdio i nakon Fifinoj svečanosti u Londonu na kojoj je hrvatski kapetan Luka Modrić izabran za najboljeg nogometaša svijeta.

Među nominiranima za nagradu 'The Best' su osim hrvatskog kapetana bili još Mohamed Salah i Cristiano Ronaldo, od njih dvojice na proglašenju je bio samo egipatski napadač. No to očito nije smetalo Realovom predsjedniku koji se i dalje divi Portugalcu.

Florentino Perez:



"I would have given a hug to Cristiano. He is the worthy successor of Di Stéfano. Someday he'll return." pic.twitter.com/SMXSrAZuzc — Cristiano Ronaldo ⚪⚫ (@Cr7Fran4ever) September 24, 2018

'Zagrlio bih ga da smo se danas vidjeli. On je pravi nasljednik Di Stefana i jednog dana će se vratiti u Real', izjavio je Florentino Pérez.

Cristianu Ronaldu mnogi su zamjerili što nije došao na Fifinu svečanost.

