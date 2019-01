Real je bio izbačen iz Kupa zbog ovog razloga, Barci danas progledali kroz prste

Barcelona ipak nije izbačena iz Kupa kralja. Činilo se kako je to gotovo sigurna stvar, ali katalonski klub se spasio i nastavit će natjecanje, a razlog je banalan.

Levante, koji je slavio u prvom meču 2:1, uložio je žalbu uoči uzvrata koji je izgubio 3:0, a sve zbog toga je jer mladi 19-godišnji branič Juan Brandariz Chumi igrao 58 minuta u prvom susretu iako je bio suspendiran i nije imao pravo nastupa.

Iz Barcelone su odmah priznali krivnju, a tada na scenu stupaju odvjetnici. Nogometni savez Španjolske poručio je da se Levante prekasno žalio. Točnije, da nije uputio žalbu u roku od 48 sati nakon prvog meča.

Levante's appeal rejected with regards to the fielding of an ineligible player in the last 16 of the Copa del Rey.



Barça will find out their quarter final opponents in the draw which starts at 5pm CET.https://t.co/j4JtHVPelm