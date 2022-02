Rakitić nakon pobjede: Bilo je neugodno, ali kad sam pucao penal sam se osmjehnuo

Sevilla je slavila 3:1 protiv Dinama. Prvi gol pao je iz penala, a zabio ga je Ivan Rakitić, donedavni reprezentativac Hrvatske.

- Prije svega sretni i ponosni kako smo odigrali danas protiv fantastičnog Dinama. Pokazao je gol koji smo primili da se svaka kazna u Europi kažnjava. Sretan sam, mislim da smo zaslužili ovu pobjedu.

- Čini ti se da ti zabiju gol iz ničega, a onda ti uspiješ u dvije minute zabiti brzo i mislim da je to bilo jako bitno. Mislim da smo kasnije morali odigrati jako drugo poluvrijeme, ali sve je još otvoreno u Zagrebu. Moramo biti spremni. Mi kao i oni znamo koliko nam je bitna Europa.

Foto: Marcelo del Pozo/REUTERS Soccer Football - Europa League - Play Off First Leg - Sevilla v Dinamo Zagreb - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - February 17, 2022 Sevilla's Ivan Rakitic celebrates scoring their first goal with Marcos Acuna REUTERS/Marcelo Del Pozo Photo: Marcelo del Pozo/REUTERS

- Mislim da smo odigrali interesantnu utakmicu i zaslužili ovaj rezultat, ali znamo da će u Zagrebu biti teško, naravno da želimo proći.

- Bilo je čudno i neugodno kada protivnika toliko znaš. Čak za vrijeme penala je pao osmijeh, bilo je lijepo vidjeti Livija ispred sebe, haha, dodao je Raketa uz osmijeh.