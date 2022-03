Putin neugodno iznenađen, nije očekivao da će mu ugledni prijatelji okrenuti leđa

Ruski "imperator" Vladimir Putin iznenađen je oštrinom sportskih sankcija nametnutih njegovoj zemlji, a svakom apsolutističkom režimu sport kao oblik međunarodne promidžbe jako je važan. Mislio je "pomahnitali Vladimir", kako ga zovu zapadni mediji, da će mu njegovi ugledni "prijatelji" iz svijeta sporta - predsjednik MOO-a Thomas Bach i šef Fife Gianni Infantino – opet progledati kroz prste.

Kao što su to činili, prvenstveno MOO, kad je riječ o blažem kažnjavanju za državni doping i prikrivanju pozitivnih dopingaških nalaza. A tada su ruski sportaši, doduše bez prava na svoju himnu i zastavu, nesmetano osvajali medalje na zimskim i ljetnim olimpijskim igrama. No ubijanje nedužnih ljudi u susjednoj državi daleko je veći civilizacijski grijeh. Za njega moraju čuti i građani Rusije koji, dobrim dijelom, žive u medijskoj blokadi.

Foto: firo/Sebastian El-Saqqa firo : 07/15/2018, Moscow, Football, Soccer, National Team, World Cup 2018 in Russia, Russia, World Cup 2018 in Russia, Russia, World Cup 2018 Russia, Russia, final, final, France - Croatia, 4: 2, award ceremony, France is World Champion 2018 FIFA President Giovanni INFANTINO, Vladimir Vladimirovich Putin, President of the Russian Federation, gesture, gesture, World Cup trophy

No, kada vide da su im iz međunarodnih natjecanja izbačene sve reprezentacije, ali i pojedinci, onda će možda ipak početi vjerovati da nešto ipak nije u redu s njihovim velikim vođom.

Kao što je teško predvidjeti koliko će ruska agresija na Ukrajinu trajati, tako je i teško reći kada će Rusija biti vraćena u međunarodnu sportsku zajednicu. No kada to i bude moguće, ruskim bi sportašima povratak na scenu mogao biti vrlo neugodan, s obzirom na puno antiruskih sentimenata, odnosno transparenata, pokliča, zvižduka, pa čak i bojkota... gdje god u svijetu nastupali.