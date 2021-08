Prvi put u povijesti Amerikanke odnijele zlato!

Po prvi put u povijesti američke odbojkašice osvojile su naslov olimpijskih pobjednica, a do zlata su stigle u Tokiju, gdje su se 1964. žene po prvi put natjecale za odličja u ovom sportu.

Amerikanke su u finalu, kao i većim dijelom turnira u Tokiju, bile vrlo uvjerljive i s 3-0 (25-21, 25-20, 25-14) nadigrale reprezentaciju Brazila.

Volleyball - Women's Gold medal match - Brazil v The United States Tokyo 2020 Olympics - Ariake Arena, Tokyo, Japan – August 8, 2021.

Američke odbojkašice su u Tokiju ostvarile sedam pobjeda i izgubile utakmicu u grupnoj fazi od Ruskinja (0-3). U nokaut fazi natjecanja nove olimpijske pobjednice nisu izgubile nijedan set.

Ovo je bilo četvrto olimpijsko finale Amerikanki, a u prijašnja tri gubile su od Kine (Los Angeles 1984.) te dvaput od Brazilki (Peking 2008. i London 2012.).

Povijesno je ovo zlato i za američkog izbornika Karcha Kiralyja, jedinog predstavnika ovog sporta koji je kao igrač osvajao olimpijska zlata u dvoranskoj odbojci (Los Angeles 1984. i Seoul 1988.) te u odbojci na pijesku (Atlanta 1996.).

Uz jedno zlato i tri srebra, Amerikanke imaju i dvije olimpijske bronce (Barcelona 1992. i Rio de Janeiro 2016.).

Brazilke su u svom trećem finalu doživjele prvi poraz i obogatile olimpijsku kolekciju jedinom medaljom koja im je nedostajala. Uz dva zlata (Peking 2008. i London 2012.), Brazilke su osvojile i dvije bronce (Atlanta 1996. i Sydney 2000.).

U Tokiju su do bronce stigle odbojkašice Srbije, olimpijske doprvakinje iz Rio de Janeira, koje su u utakmici za 3. mjesto bile bolje od reprezentacije Južne Koreje s 3-0 (25-18, 25-15, 25-15).

