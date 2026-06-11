Kapetan reprezentacije se povukao sa SP-a i objavio kraj karijere

Kapetan japanske reprezentacije Wataru Endo povukao se iz reprezentacije za Svjetsko prvenstvo zbog ozljede, a objavio je i završetak reprezentativne karijere.

Enda, koji je prošao kroz sezonu punu ozljeda u Liverpoolu, zamijenio je napadač Borussije Moenchengladbach Shuto Machino, priopćio je u četvrtak Japanski nogometni savez.

"Od ozljede sam učinio sve što sam mogao do sada, tako da uopće ne žalim", rekao je 33-godišnji Endo u objavi na društvenim mrežama.

Izjavio je da je frustriran što ne može sudjelovati na najvećoj svjetskoj pozornici, ali i da je ponosan na napredak koji je reprezentacija pokazala od Svjetskog prvenstva 2022. u Katru.

"S ovom kampanjom se povlačim iz reprezentacije. Dakle, od sada ću japansku reprezentaciju pratiti kao jedan od navijača“, objavio je Endo.

Japan je u skupini F i započinje svoj osmi nastup na Svjetskom prvenstvu protiv Nizozemske u Dallasu 14. lipnja, a nakon toga će "Plavi samuraji" još igrati protiv reprezentacija Tunisa i Švedske.