Prva tenisačica svijeta u finalu Roland Garrosa. Pokušat će osvojiti treći uzastopni pariški naslov

OSUO PALJBU

Žestoka poruka hrvatske legende u korist Novaka Đokovića: 'To što mu rade je sramotno!'

- To što je Novak napravio je nevjerojatno. Mislio sam da će se predati i da neće moći izdržati. Ipak, dobio je četvrti set i to je bilo ključno. Tu he prelomio meč. Dobio je meč koji bi rijetko koji sportaš dobio - rekao je Pilić za Kurir