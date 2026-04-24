NEZADOVOLJNI

Procurio dres Reala za sljedeću sezonu, ljutiti navijači ga nazivaju najružnijim ikada

LaLiga - Real Madrid v Deportivo Alaves
Isabel Infantes/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
24.04.2026.
u 08:38

Reakcije zaljubljenika u Real na društvenim mrežama su prilično jasne. Ovaj dres nazivaju najružnijom Realovom garniturom svih vremena

Iza madridskog Reala još je jedna razočaravajuća sezona u kojoj su ostali bez ijednog trofeja. Jedina nada im je da Barcelona u preostalih šest kola nekako ispusti devet bodova prednosti pa da dođu do naslova u prvenstvu. Nakon svega toga, za navijače je čini se stiglo novo razočaranje jer procurio je novi dres Kraljevskog kluba.

Dresom dominira tradicionalna bijela boja, ali Adidas se odlučio tri pruge na ramenima, koje godinama ukrašavaju dres Reala, obojati crveno što se nimalo ne sviđa navijačima. Ovratnik također ima crne i zelene detalje što je nagnalo navijače Kraljevskog kluba da kažu kako je dres prigodniji za meksičku nogometnu reprezentaciju.

Reakcije zaljubljenika u Real na društvenim mrežama su prilično jasne. Ovaj dres nazivaju najružnijom Realovom garniturom svih vremena. Neki pak smatraju da je samo "najružniji u skorije vrijeme", dok neki smatraju da se ne radi o dresu Reala već o gostujućem dresu Benfice.

