Primio gol u nadoknadi: Tudor ušao u krizu, očajnički treba rezultat

U susretu 13. kola francuskog nogometnog prvenstva Marseille, kojeg vodi Igor Tudor, je na gostovanju kod Strasbourga odigrao 2-2 primivši dva gola u posljednjih 15 minuta.

Nastavlja se kriza Tudorove momčadi koja je u posljednja četiri susreta u svim natjecanjima dohvatila samo jedan bod.

Nakon tri uzastopna poraza od PSG-a (0-1), Lensa (0-1) i Eintrachta (1-2), Marseille je "očajnički" trebao pozitivan rezultat na gostovanju kod Strasbourga. I odlično je krenuo OM. Golovim Bamba Dienga (8) i Isse Kabore (35) gosti su poveli 2-0.

OM je sve do 75. minuti držao uvjerljivu prednost, no u 76. minuti je smanjio Lebo Mothiba, a u trećoj minuti nadoknade Kevin Gameiro je zabio za 2-2.

Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS Soccer Football - Ligue 1 - Olympique de Marseille v AS Monaco - Orange Velodrome, Marseille, France - March 6, 2022 Olympique de Marseille's Boubacar Kamara in action with AS Monaco's Wissam Ben Yedder REUTERS/Sarah Meyssonnier Photo: Sarah Meyssonnier/REUTERS

U prvom subotnjem susretu nogometaši Paris Saint-Germaina pobijedili su kod kuće Troyes sa 4-3, a gol lideru Le Championnata zabio je bivši igrač Hajduka Ante Palaversa.

Imali su vodeći Parižani dosta posla s Troyesom, unatoč terenskoj nadmoći. Nakon prvog poluvremena rezultat je bio 1-1 nakon što je Mama Balde doveo goste u vodstvo u trećoj minuti, a izjednačio je Carlos Soler u 24. minuti nakon dodavanja Neymara.

U drugom poluvremenu Balde je po drugi put doveo goste u vodstvo, a Leo Messi je u 55. minuti pogodio za ponovno izjednačenje. Argentinski velemajstor bio je dodavač kod trećeg pogotka Parižana, postigao ga je Neymar u 62. minuti, a na 4-2 povisio je Kylian Mbappe iz jedanaesterca.

Konačan rezultat postavio je 22-godišnji hrvatski veznjak Ante Palaversa u 88. minuti. Palaversa je inače igrač Manchester Citya, na posudbi u Troyes, a igrao je još i za Getafe, Oostende i Kotriijk.

Na ljestvici vodi PSG sa 35 bodova, Lens je drugi sa 30, a Lorient na trećem mjestu ima 27 bodova i susret manje.

Rennes i Marseille imaju po 24 boda.

Standings provided by Sofascore

>> Pogledajte gaf tijekom prijenosa HNL-a