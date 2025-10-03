Naši Portali
svjetsko prvenstvo

Predstavljena službena lopta SP-a 2026.: Sadrži elemente svih domaćina

ARHIVA: Zagreb: U Esplanadi izložen trofej Svjetskog nogometnog prvenstva 2010
Zeljko Hladika/Vecernji list
VL
Autor
Karlo Koret
03.10.2025.
u 09:53

Lopta ima i duboke šavove dizajnirane za pružanje "optimalne stabilnosti leta" i izdignute ikone koje bi trebale poboljšati prianjanje u mokrim uvjetima. Čip senzora pokreta prenosit će informacije o kretanju lopte i slati te podatke sustavu video pomoći sucima

FIFA je predstavila Triondu, službenu loptu Svjetskog prvenstva 2026. koje će se igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Lopta ima integrirani čip, blago je poboljšano prianjanje, a u svom dizajnu sadrži simbole sva tri domaćina - javorov list za Kanadu, zvijezde za SAD i orla za Meksiko. 

Proizveo ju je Adidas, službeni dobavljač opreme za Svjetska prvenstva još od 1970. - Oduševljen sam i ponosan što mogu predstaviti Triondu - rekao je na njenom predstavljanju predsjednik FIFA-e Gianni Infantino

Marko Livaja je teže ozlijeđen. Evo koliko će pauzirati i kad bi se mogao vratiti

Dizajn uključuje tri boje - crvenu, zelenu i plavu, a simboli tri zemlje domaćina povezani su trokutom kako bi se prikazalo njihovo zajedništvo. Podsjetimo, sljedeće Svjetsko prvenstvo bit će prvo s 48 reprezentacija na turniru i prvo koje će zajedno organizirati tri zemlje.

Lopta ima i duboke šavove dizajnirane za pružanje "optimalne stabilnosti leta" i izdignute ikone koje bi trebale poboljšati prianjanje u mokrim uvjetima. Čip senzora pokreta prenosit će informacije o kretanju lopte i slati te podatke sustavu video pomoći sucima poznatijem kao VAR.

Svjetsko prvenstvo sljedeće godine održat će se od 11. lipnja do 19. srpnja. Reprezentacije će biti podijeljene u 12 skupina po četiri, a ždrijeb grupne faze će se održati u Washingtonu 5. prosinca. 

Ključne riječi
FIFA lopta Svjetsko prvenstvo 2026.

