Predstavljamo vam detalje novog Statuta Dinama: Boban najviše 10 godina predsjednik, evo i zašto

Dinamov Izvršni odbor jučer je jednoglasno usvojio prijedlog novog klupskog Statuta. Najviši klupski dokument godinama je bio prepreka demokratizaciji, odnosno onemogućavao je članovima da biraju na izborima. Krajem 2023. godine maksimirski je klub dobio Statut koji je napokon omogućio članovima da biraju, ali tek ovim, novim Statutom proces potpune demokratizacije bit će završen. Naravno, pod uvjetom da ga Skupština prihvati. Skupština će se održati 19. kolovoza, a za prihvaćanje Statuta potrebna je dvotrećinska većina ruku skupštinara. Predložene izmjene donose prve, potpuno demokratske izbore po načelu "Jedan član - jedan glas", jamstvo višestranačja, jasnu odgovornost predsjednika te drugi krug izbora ako niti jedna lista ne osvoji više od 50 % glasova u prvom krugu.