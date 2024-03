Pred Hrvatskom je ključna utakmica u kvalifikacijama za Euro: 'Tu našu prednost želimo iskoristiti'

Rukometašice Hrvatske danas će u Koprivnici odraditi susret 4. kola kvalifikacijske skupine za odlazak na Europsko prvenstvo 2024. godine. Suparnice su nam Rumunjke, koje su nas prije nekoliko dana pobijedile u Bistriti s dva pogotka razlike. Kako su s nama u skupini kvalitetom slabije Bosna i Hercegovina te Grčka, pobjeda od tri pogotka razlike i više našim djevojkama donijela bi prvo mjesto u skupini i lakši ždrijeb za Europsko prvenstvo.

Izbornik Ivica Obrvan, cijeli njegov stručni stožer i igračice napravili su detaljnu analizu prvog susreta, dobrih i loših strana predstave u Transilvaniji i onoga što bi morale odigrati da ostvare željeni cilj. Ono što nas sve veseli jest to da se nijedna od naših igračica ne žali na ozljedu, sve uredno odrađuju treninge i bit će spremne za taj iznimno važan susret.

Napravili smo dobru analizu

– Analizirali smo zadnju utakmicu, to je uvijek dobro jer smo vidjeli neke nove stvari u igri Rumunjske u odnosu na prošlo Svjetsko prvenstvo. Očekuje nas zahtjevna utakmica kao što je bila i prošla, ali u ovom slučaju prednost domaćeg terena na našoj je strani. Nastojat ćemo to iskoristiti i poboljšanjem nekih detalja u našoj igri doći do pobjede – rekao je izbornik Obrvan te dodao:

– Rumunjska kružna napadačica Nastase zabila je puno golova, neke iz izigranih akcija, a neke iz odbijanaca. Na treningu obrane stavit ćemo naglasak na to da dogovorimo neke detalje. Moramo biti bolji i u napadu i u obrani, pojačati pritisak i agresivnost kako bismo iskoristili prednost domaćeg terena. Koprivnica je grad rukometa i lijepo je da se igra ovako važna utakmica na ovom terenu. Očekujem punu dvoranu zbog koje će naše djevojke dati i nešto više od sebe – zaključio je Obrvan.

Na pomoć publike računa i Klara Birtić.

– U Rumunjskoj nam je presudilo puno grešaka u napadu i lošija obrana. Nismo bile uigrane, ali možemo izvući dobre situacije iz utakmice i pripremiti se bolje za sljedeću. Napravile smo dobru analizu, učile na greškama i dobrim stvarima koje trebamo napraviti. Trenirale smo situacije i dokazat ćemo da možemo bolje. Bitno je da nas navijači podrže, da osjetimo njihovu energiju i da im damo pozitivan rezultat – rekla je Birtić.

Foto: kolektiff images

Nova Rumunjska, koju smo vidjeli u srijedu u Bistriti, definitivno je reprezentacija koju treba poštovati, jer tu ima mnogo novih imena, ali silno talentiranih imena koja nastupaju u jednoj od najjačih liga svijeta. Ali, nisu nepobjedive i ne treba ih se plašiti. Hrvatska se mora resetirati i vratiti svojoj igri. Posebno u obrambenom dijelu, koji je oduvijek bio zaštitni znak ove reprezentacije. Ne smije joj se ponovno dogoditi da kružna napadačica Lorena Gabriela Ostase bude sama i zabija kao da je na treningu. Ona sama imala je učinak od devet pogodaka iz devet pokušaja. Vraćajući film naših nastupa, teško se sjetiti nekoga tko nam je dao toliko pogodaka s crte u jednom susretu.

Drugi važan segment je smanjenje tehničkih pogrešaka i izgubljenih lopti. Ako je statistika prvoga susreta točna, a nemamo razloga sumnjati u nju, Hrvatska je imala 19 tehničkih i 13 izgubljenih lopti. To je nemoguće nadoknaditi odličnim postotkom realizacije ili briljantnim danom vratarki. Hrvatska ima puno rezervi i svi se nadamo da će se taj mozaik njezine igre nakon tri treninga (uoči susreta u Rumunjskoj imale su samo jedan, poslije tri mjeseca stanka) posložiti te da ćemo gledati jednu sasvim drukčiju ekipu. Rumunjska je treća reprezentacija po broju postignutih pogodaka u ovim kvalifikacijama. Skupile su ih 107. Hrvatska je zabila 20 pogodaka manje.

Tražimo četvrtu pobjedu

Oba izbornika s istim snagama ulaze u taj susret. Na raspolaganju imaju po 18 igračica. Koga će poslati na tribinu, odlučit će neposredno prije susreta. No ključ je u tome da iznenađenja nema i ne bi ih smjelo biti. Kao što smo mi vidjeli njih, tako su i one sada upoznale Hrvatsku. Naš faktor iznenađenja u Bistriti bile su Kristina Prkačin i Klara Birtić, koje su odradile sjajan posao s po pet pogodaka. Za pobjedu od tri razlike trebat ćemo još nekoga na najvišoj razini. A prostora za napredak ima u svim linijama i segmentima.

Hrvatska i Rumunjska do sada su međusobno igrale devet puta. Hrvatska je pobijelila u tri susreta.