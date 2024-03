Poznati su svi sudionici Eura: Ukrajina slavila nakon preokreta, Poljska prošla u ruletu penala

Gruzija, Poljska i Ukrajina posljednji su putnici na nogometni Euro koji će se od 14. lipnja do 14. srpnja održati u Njemačkoj. Gruzija se prvi put u povijesti uspjela plasirati na Euro, nakon što je kod kuće poslije jedanaesteraca s 4:2 (0:0) svladala Grčku. U utakmici visokog uloga obje momčadi nisu željele previše riskirati tijekom 120 minuta igre pa je pobjednik odučen udarcima s bijele točke. Četiri od pet gruzijskih igrača bili su sigurni, dok su čak dvojica od četvrtice Grka bila neprecizna. Vratar Mamardašvili je obranio udarac Bakasetasa već u prvoj seriji, dok je Giakoumakis u četvrtoj promašio vrata, za veliko slavlje Gruzijaca.

Na Euro će i Ukrajina, koja je u Wroclawu s 2:1 (0:1) bila bolja od Islanda, a strijelac odlučujućeg gola bio je Mudryk u 84. minuti. Posljednji putnici na Euro postali su Poljaci, koji su nakon 11-eraca pobijedili Wales s 5:4 (0:0). Tragičar je bio James, koji je promašio peti kazneni udarac.

Svaka od tri reprezentacije koje su jučer izborile Euro od Uefe će dobiti po 9,5 milijuna eura, jednako kao preostala 21 reprezentacija. Za svaki remi u grupi dobit će se 500.000 €, za svaku pobjedu milijun eura, prolazak skupine vrednovat će se s još 1,5 milijuna eura. Reprezentacija koja postane europski prvak moći će maksimalno zaraditi 28,25 milijuna eura.

Skupine na Euru: A: Njemačka, Škotska, Mađarska, Švicarska; B: Španjolska, Hrvatska, Italija, Albanija; C: Slovenija, Danska, Srbija, Engleska; D: Poljska, Nizozemska, Austrija, Francuska; E: Belgija, Slovačka, Rumunjska, Ukrajina; F: Turska, Gruzija, Portugal, Češka.

