NERAZJAŠNJENE OKOLNOSTI

Poznati sportaš (38) pronađen mrtav u zatvoru, bio je optužen za obiteljsko nasilje

Godofredo Castro
Vecernji.hr
11.11.2025.
u 11:17

Smrt Godofreda Castra trenutačno je predmet istrage, a američke vlasti još nisu objavile službene detalje o okolnostima tragedije.

Bivši UFC-ov borac Godofredo Castro, poznat pod nadimkom Pepi, pronađen je mrtav u zatvoru na Floridi u dobi od 38 godina.Brazilac je bio u pritvoru zbog optužbi za obiteljsko nasilje nad suprugom Samarom Melo, a protiv njega su bile pokrenute i druge kaznene prijave.

Optužen je za otmicu, fizički napad, davljenje i ometanje svjedoka. Njegov slučaj trebao je uskoro doći na suđenje. Nakon vijesti o smrti borca, odvjetnik Samare Melo izdao je priopćenje:

"Smrt osobe koja se nalazi u pritvoru vrlo je ozbiljna stvar. Američke vlasti moraju provesti propisane procedure, a sve informacije objavit će isključivo tijela nadležna za to. Do tada molimo za poštovanje prema obitelji i izbjegavanje zlonamjernih komentara i nagađanja kako se ne bi izazvala dodatna bol."

Smrt Godofreda Castra trenutačno je predmet istrage, a američke vlasti još nisu objavile službene detalje o okolnostima tragedije. Castro je rođen u srpnju 1987. u Fortalezi u Brazilu. U UFC-u je nastupao od 2012. do 2018. godine i odradio 11 borbi. Nakon odlaska iz UFC-a natjecao se u drugim MMA organizacijama, a posljednji meč imao je 2022. Profesionalnu karijeru završio je s omjerom od 14 pobjeda i sedam poraza.

Ključne riječi
UFC Godofredo Castro

