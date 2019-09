Poznati Amerikanac nastavlja provocirati Srbe: To je narod koji živi u najvećoj zabludi

Kevin Clancy, bloger i voditelj podcasta poznate američke sportske stranice Barstool koji je nakon nedavnog susreta SAD-a i Srbije na Svjetskom prvenstvu u košarci 'zaratio' sa Srbima na Twitteru nakon što je pitao 'ima li u Srbiji hrane?', nastavlja obračun s njima.

Već je u noći s petka na subotu objavio sljedeći tvit: - Znate li koja je razlika između jogurta i Srba? Jogurt nije odgovoran za genocidno ponašanje i Prvi svjetski rat - napisao je Clancy, što je izazvalo daljnju burnu prepirku u komentarima, a s istom praksom nastavio je i protekle noći.

Prvo se pohvalio s mnoštvom novih pratitelja iz Srbije, a tada je napisao novi tvit koji je opet izazvao kontroverze.

The Serbs gotta be the most delusional people on the planet. These guys legitimately think Serbia is like the hotspot. The Place To Be here on Earth. “Come for the non GMO food, Stay for the genocide!” - Zagats 2019. pic.twitter.com/HxOaLw6yIe