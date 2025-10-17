Povijesna promjena u Real Madridu, milijarde zarade nisu dovoljne

Real Madrid traži radikalnu promjenu vlasničke strukture, samo nekoliko mjeseci nakon rekordnih prihoda od milijarde eura Vlasništvo nad Real Madridom sprema se za značajne promjene. Od osnutka 1902. godine, poznati bijeli klub u vlasništvu je svojih sociosa, članova kluba.

To je struktura koju slijede samo tri druga kluba (Athletic Club, Osasuna i Barcelona), ali Los Blancosi bi se mogli uskoro od nje odmaknuti. Međutim, to bi značilo glasovanje za odobrenje takve povijesne promjene u vlasničkoj strukturi.

Izvještaj Dermota Corrigana iz The Athletica otkriva da su u tijeku rasprave o tim promjenama. Proces je započeo unatoč ranijim komentarima predsjednika kluba Florentina Pereza, koji je sugerirao da bi vanjski investitori koji kupuju udjele u klubu mogli spriječiti njegov napredak. Perez, navodno, vjeruje da klub ne može konkurirati na tržištu transfera na način na koji bi to željeli.

U to je vrijeme rekao: „Potvrđujem vam da ćemo ovoj skupštini donijeti prijedlog za korporativnu reorganizaciju kluba koja jasno osigurava našu budućnost, štiti nas od prijetnji s kojima se suočavamo i, prije svega, jamči da smo mi, članovi, pravi vlasnici našeg kluba, stvarni i puni vlasnici naše ekonomske imovine. I, naravno, uvođenje potrebnih elemenata kako bi učinkovita kontrola nad klubom uvijek ostala u rukama njegovih članova. Svi mi članovi ćemo na referendumu zajedno odlučiti o svojoj sudbini.

Iako Perez nije ponudio puno daljnjih komentara o tom pitanju, klub se čini zainteresiranim za vanjska ulaganja unatoč ostvarenju preko milijardu eura prihoda tijekom sezone 2023./24. Izvori bliski The Athleticsu, koji su tražili da ostanu anonimni jer nisu imali dopuštenje govoriti o toj temi, otkrili su moguću promjenu stava Florentina Pereza.

78-godišnjak bi trebao predstaviti planove već ove godine na nadolazećoj glavnoj skupštini. Datum nije objavljen, ali ne bi trebalo biti predugo, s obzirom na to da smo u listopadu, a spominjao se kraj studenog.

U članku se spominje podjela kluba na dva entiteta: nogometni i poslovni dio. To bi značilo da bi članovi i dalje bili vlasnici nogometnog kluba, dok bi investitori kupovali dionice poslovnog dijela Real Madrida. Raspravljalo se i o modelu 50+1, pravilu kakvo je poznato u Bundesligi, osmišljenom kako bi se osiguralo da članovi zadrže većinski udio u klubovima.

Svi detalji tek trebaju biti finalizirani, ali čini se kao da se Real Madrid kreće prema povijesnoj promjeni.

Prije provedbe tako značajne promjene još uvijek postoji nekoliko stvari koje treba riješiti, a treba uzeti u obzir porezne i pravne razloge. Međutim, unutar i izvan kluba postoji veliko iščekivanje da bi se taj potez mogao dogoditi prije nego kasnije.

