Potresni detalji posljednjih trenutaka preminulog grčkog navijača: 'Oprosti, brate. Nisam uspio'

Grčka javnost još i dalje priča o smrti 29-godišnjeg navijača Michalisa koji je tragično stradao poslije huliganskog napada na ulicama Atene. Navijači koji se predstavljaju kao Bad Blue Boysi napali su navijače AEK-a i tako prouzročili pravi kaos nakon kojeg je privedeno više od 100 osoba.

Posljednje Michalisove trenutke opisao je za televiziju ANT1 njegov prijatelj Christos koji je bio uz njega u posljednjim trenucima. Svoju ispovijesti započeo je dirljivom porukom za preminulog prijatelja...

- Oprosti, brate, nisam uspio. To ti želim poručiti.

Christos je bio u društvu s Michalisom kada je počeo napad Bad Blue Boysa.

- Trčali smo kako bismo pokušali pobjeći i u jednom trenutku sam čuo Michalisov glas. ‘Brate, uboli su me, krvarim‘, rekao mi je. On je cijelo vrijeme žestoko krvario, a s nama je bila i jedna djevojka s kojom smo zajedno sjeli u separe. Michalis je u jednom trenutku poželio leći, ali mu to nismo dopustili. Ta djevojka ga je cijelo vrijeme pazila, glumila je medicinsku sestru i radila je sve što je mogla - pričao je Christos.

- Nije bilo vozila hitne pomoći iako su je mnogi zvali. Koliko sam čuo policija nije dozvolila hitnoj pomoći ni vatrogascima da dođu 20-ak minuta. Ja sam slučajno uspio pronaći jedna privatna ambulantna kola i molio čovjeka da dođe kod stadiona, da ima puno povrijeđenih ljudi i da mi prijatelj umire. Tako je hitna pomoć došla do mjesta zločina.

Nesretni Michalis je bio živ kada je stigla pomoć, vijesti govore kako su ga odvezli u bolnicu gdje su se borili za njegov život dva sata, ali je nažalost podlegao ozljedama.