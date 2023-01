Portugal na izborničku klupu doveo trenera kojemu je Hrvatska okončala mandat

Bivši belgijski izbornik Roberto Martinez preuzeo je klupu Portugala, objavio je u ponedjeljak Portugalski nogmetni savez (FPF). Martinez je odstupio s mjesta belgijskog izbornika nakon što je Belgija završila nastup na SP-u u Kataru u grupnoj fazi, kazavši kako je već ranije donio tu odluku i da bi postupio isto i da je Belgija osvojila naslov svjetskog prvaka.

"Cijenim entuzijazam i ambiciju s kojima je Martinez prihvatio poziv", izjavio je predsjednik FPF-a Fernando Gomes na konferenciji za medije dok je Martinez stajao pored njega. "To je važan trenutak za reprezentaciju".

On je vodio šest godina vodio Belgiju koju je doveo do prvog mjesta na FIFA-inoj ljestvici i do trećeg mjesta na SP-u u Rusiji 2018. godine.

Foto: RODRIGO ANTUNES/REUTERS Soccer Football - Portugal present new coach Roberto Martinez - Cidade do Futebol, Alges, Portugal - January 9, 2023 New Portugal coach Roberto Martinez poses with a shirt during the presentation REUTERS/Rodrigo Antunes Photo: RODRIGO ANTUNES/REUTERS

Martinez će na klupi Portugala zamijeniti Fernanda Santosa koji je također odstupio s izborničke funkcije nakon što je Portugal u četvrtfinalu SP-a poražen od Maroka.

Santos je preuzeo Portugal 2014. i s njim je osvojio 2016. naslov europskog prvaka te UEFA-inu Ligu nacija 2018./19.