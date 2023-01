Sprema se senzacionalan transfer? Izbornik kojemu je Hrvatska 'sredila' otkaz dolazi na klupu velikana

Bivši izbornik belgijske nogometne reprezentacije kojega je ispadanje na Svjetskom prvenstvu u utakmici protiv Hrvatske stajalo trenerskog mjesta, uskoro bi mogao imati novi posao i to na klupi još jedne momčadi koja je nesretno ispala, piše The Athletic. Roberto Martinez tako se spominje kao jedan od izglednih kandidata za preuzimanje klupe Portugala.

Prema pisanju američkom portala, dogovor na usmenoj razini već je postignut, a preostalo je dovršiti pregovore i potpisati ugovor, što se navodno očekuje tijekom sljedećeg tjedna.

Foto: EXPA/ Pressesports/ Franck Faugere 01.12.2022, Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan, QAT, FIFA WM 2022, Kroatien vs Belgien, Gruppe F, im Bild martinez (roberto), henry (thierry), // during Group F Match between Croatia and Belgium of the FIFA Worldcup Qatar 2022 at the Ahmad bin Ali Stadium in Al Rayyan, Qatar on 2022/12/01. EXPA Pictures © 2022, PhotoCredit: EXPA/ Pressesports/ Franck Faugere *****ATTENTION - for AUT, SLO, CRO, SRB, BIH, MAZ, POL only***** Photo: EXPA/ Pressesports/ Franck Faugere/EXPA

Ako se ove informacije pokažu točnima, Katalonac će preuzeti klupu od Fernanda Santosa koji je dužnost izbornika obnašao dugih osam godina, a odstupio je nakon ispadanja Portugala u četvrtfinalu protiv Maroka.

No, daleko od toga da je riječ o neuspješnom izborniku. Naime, Santos je s Portugalom osvojio Euro 2016. te Ligu nacija 2019. S druge strane, 49-godišnji Martinez je u šest godina na klupi Belgije osvojio broncu na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018., a vodio je jednu od najboljih reprezentacija svijeta koja je 2019. zasjela na prvo mjesto Fifine ljestvice i u među najboljih 5 zadržala se do danas, unatoč krizama, problemima, sukobima i lošijim rezultatima u posljednje vrijeme.